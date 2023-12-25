Зима в секторе Газа: ни крова, ни одежды

By Euronews и AP

Перемещённым палестинцам не хватает одежды и обуви, многие вынуждены жить в палатках, в то время как температуры падают.

РЕКЛАМА

Сотни тысяч жителей восточных районов сектора Газа нашли убежище в Дейр-эль-Балахе, вблизи побережья Средиземного моря.

В перенаселённом городе, который подвергается частым обстрелам, многие живут в палатках, несмотря на ветреную и дождливую погоду. Ночные температуры в этих местах опускаются до 13°C. Родителям трудно найти одежду и обувь своим детям.

"Наша ситуация весьма плачевна. Приближаются холода, а я смогла захватить детям только летнюю одежду. Зимнего у них ничего нет. На рынке невозможно отыскать хоть что-нибудь, даже ношеной одежды нет", – сетует Алия Аль-Самони, бежавшая с севера анклава.

"Оккупация привела к принудительному переселению, мы оставили наши дома и всё имущество, – говорит Монейр Хветер. – Сегодня мы с детьми ютимся в нейлоновых палатках. У нас было какое-то достоинство, мы жили в своих домах, а теперь скитаемся по улицам, собираем старьё, чтобы как-то одеть детей, чтобы им было теплее. Мы не знаем, что делать, не знаем, как долго будет продолжаться эта осада".

В ООН отмечают, что условия жизни в Газе "катастрофические". По данным организации, около 80% населения были вынуждены покинуть свои дома.