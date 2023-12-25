Нетаньяху обещает усилить операцию против ХАМАС в секторе Газа

By Euronews

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа. Он сказал, что Израиль не собирается останавливаться и продолжит сражаться.

РЕКЛАМА

Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. Минздрав, контролируемый ХАМАС, заявил, что за последние сутки были убиты 250 палестинцев. Число погибших с начала операции ЦАХАЛ в анклаве, по данным того же источника, превысило двадцать с половиной тысяч человек.

В лагере беженцев Аль-Магази после израильского авиаудара из-под обломков извлечены десятки тел погибших. Конца войны пока не видно. Агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что ХАМАС отказался от предложения Египта о прекращении огня в обмен на освобождение всех заложников и передачу власти в анклаве.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил сектор Газа. Он сказал, что Израиль не собирается останавливаться и продолжит сражаться.

ЦАХАЛ заявил, что военные уничтожили в Хан-Юнисе оружейную мастерскую и бетонный завод. Производимый там бетон ХАМАС использовал для строительства тоннелей.

Родственники находящихся в Газе заложников подвергли резкой критике Нетаньяху, который заявил, что для освобождения пленников потребуется больше времени.

В результате нападения ХАМАС на Израиль были убиты более 1200 человек. Порядка 240 были взяты в плен. Часть из них удалось освободить. Порядка 130 человек все еще остаются в плену.