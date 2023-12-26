Решат ли украинские дети-беженцы вернуться домой после окончания войны?

Почти 1,5 миллиона беженцев из Украины в Европе - это дети. Пока продолжается война, остается открытым вопрос: вернутся ли интегрированные за рубежом украинцы домой, чтобы помочь восстановлению, или останутся за границей в поисках новых возможностей?

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Сидящая у моря зимним вечером Анна, как и миллионы других украинцев, покинула родину в поисках безопасности для себя и своих детей на фоне продолжающегося российского вторжения.

Весной 2022 года Анна перевезла двух своих дочерей из Киева в провинциальный приморский городок на южном побережье Уэльса.

"Моя младшая (7 лет) впитывает все, она свободно говорит по-английски и поет на валлийском", - рассказала Анна в интервью Euronews.

"У моей старшей (13 лет) нет мотивации учиться здесь. Она говорит: "Зачем мне здесь учиться, если я буду сдавать экзамены в Украине?", но как знать, вернёмся мы или нет?"

Число получателей временной защиты из Украины в ЕС выросла во всех странах-членах блока, за исключением Дании, говорится в недавнем отчете Eurostats.

Взрослые женщины составляют почти половину, или 46,4 % бенефициаров, а дети - треть (33,4 %).

Спустя почти два года после полномасштабного вторжения России в Украину Анна вынуждена решать, возвращаться ли на родину в условиях сохраняющейся там потенциальной опасности - или примириться с тем, что ее дети могут потерять связь с родной культурой.

Такой же выбор встанет перед миллионами детей и их родителями или опекунами, когда они будут решать: возвращаться ли в Украину и восстанавливать ее после окончания войны или остаться в поисках больших возможностей в ЕС.

Анна - одна из миллионов украинских родителей, которым приходится принимать решение: потерять связь с родной культурой или ждать окончания войны, чтобы вернуться домой. Daniel Harper

Образование на украинском языке помогает сохранить связь с родиной

С притоком более 1,4 миллиона детей в ЕС возникли проблемы с обучением этой значительной части населения, не говорящей на языке принимающей страны, а также с нехваткой мест и учителей.

Только половина всех детей украинских беженцев были зачислены в школы в принимающих странах в 2022-2023 учебном году, говорится в докладе УВКБ ООН. Одними из основных причин этого являются нежелание родителей отдавать детей в школы принимающих стран, поскольку они надеются вскоре вернуться домой, а также неуверенность в возможной реинтеграции в украинскую систему образования.

Вместо этого многие родители предпочитают либо отправлять своих детей в Украину на столько дней, на сколько позволяет принимающая сторона, либо получать второе образование, украинское, параллельно с обучением в принимающей стране, что влечет за собой значительные трудности.

"Многие наши ученики одновременно проходят две школьные программы: немецкую и украинскую. По сути, у них двойная нагрузка", - пояснила Euronews Оксана, учительница украинского языка в Саксонии.

"Уже можно сказать, что, чем дольше длится война, тем больше семей и детей решают строить свою новую жизнь в новых странах, но это не означает потерю национальной идентичности или чувство отдаления от Украины".

Одним из способов решения этой проблемы является дистанционное обучение. Optima - крупнейшая дистанционная школа в Украине, насчитывающая более 15 000 студентов в самой стране и по Европе. Ее пакет "Мы из Украины" специально разработан для детей, обучающихся в школах за границей, с приоритетом украинского языка, культуры и литературы.

Другие родители решают, что воспитание детей в Украине стоит риска. Вернувшись в Уэльс, Анна вспоминает опыт своей подруги: "Они решили, что их сын будет ходить в школу в Украине; я помню, как его мама сказала мне, что они выбирают школу с хорошим приютом, частную школу".

Кто вернется, чтобы восстановить Украину?

Во время сессии вопросов и ответов со студентами в Университете Торонто в 2022 году одна украинская выпускница спросила президента Украины Владимира Зеленского, что она может сделать для своей родины, находясь за границей.

Его ответ: "Ваша задача - хорошо учиться и получать хорошие оценки, а затем быть готовой вернуться в Украину с новыми знаниями и помочь нам восстановить страну".

Учитывая, что так много будущих поколений Украины живет за границей - уже до войны проблема эмиграции из страны стояла остро, - неудивительно, что, чем более культурно ассимилированы и экономически привязаны к "новому месту" беженцы, тем меньше их вернется для восстановления.

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"Украинские власти понимают опасность невозвращения украинцев после войны", - заявили Euronews в Службе омбудсмена по вопросам образования Украины. - "Чем дольше длится война, тем больше причин у значительной части украинских беженцев оставаться за границей".

Около 76% беженцев из Украины планируют или надеются вернуться, говорится в июльском докладе УВКБ ООН. Поскольку война идет уже третий год, это означает, что почти четверть беженцев вообще не планируют возвращаться - и эта статистика может расти по мере того, как семьи, и в особенности дети, будут укреплять свои связи в принимающих странах.

"Будущее экономики Украины и ее восстановление зависит от того, удастся ли вернуть украинцев домой после войны. Это мегаважный фактор", - сказал председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

"Уровень интеграции молодых украинцев - это один фактор, а то, как украинское государство обеспечит эту потенциальную рабочую силу после окончания войны, - другой".

"Если [украинское государство] не позаботится об этих детях и не создаст условия для их возвращения, то, пожив в Европе, некоторые дети не захотят возвращаться, потому что они там не нужны и уже адаптировались", - пояснила Euronews Татьяна Суходольская, координатор Украинского образовательного хаба в Польше.

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Анна размышляет о том, что лучше - остаться ради возможных возможностей для своих детей в Западной Европе или вернуться и снова жить на родине.

"Ты начинаешь думать, готов ли ты пожертвовать собой ради этой великой идеи. Мы не можем решать за наших детей, но я даже не знаю", - говорит Анна.

"Если бы у нас была возможность остаться здесь или уехать в Украину... это сложный выбор. Может быть, какое-то лучшее будущее здесь, и кто знает, как долго будет продолжаться война и сколько времени уйдет на восстановление".