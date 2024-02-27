Польша: срок пребывания украинских беженцев продлён, но помощь может быть прекращена

В Польше проживают более миллиона украинских беженцев. Гуманитарные организации опасаются, что помощь им может быть сокращена или и вовсе прекращена
Польское правительство продлило право на пребывание и помощь более чем одному миллиону украинских беженцев только до 30 июня.
В связи с чем растут опасения, что бюджеты международных гуманитарных организаций также могут быть сокращены.
Но их поддержка по-прежнему очень нужна.
Видя неопределенность ситуации, международные организации, понимающие необходимость непрерывности оказания такой помощи, решили объединить усилия и призвать не прекращать поддержку бежавших от войны
Кевин Дж. Аллен, координатор по делам беженцев УВКБ ООН, Польша:
— Поскольку есть ряд беженцев, которые все еще довольно уязвимы, Агентство ООН по делам беженцев и около 100 других партнеров выступили с призывом о дополнительной помощи, чтобы помочь правительству в работе, которую оно проводит, помочь принимающим общинам поляков, ведь сейчас в Польше остается более миллиона беженцев. Это создает определенную нагрузку на социальные службы.
Польское правительство работает над изменением закона о пребывании украинских беженцев - им будет разрешено оставаться в стране, но, вероятно, на других условиях
Магдалена Ходовник:
— Тем временем все польские политические силы, похоже, сосредоточились на призывах к военной помощи Украине, которая, как они подчеркивают, является ключевым вопросом в эти дни и недели.