Польша: срок пребывания украинских беженцев продлён, но помощь может быть прекращена

By Magdalena Chodownik

В Польше проживают более миллиона украинских беженцев. Гуманитарные организации опасаются, что помощь им может быть сокращена или и вовсе прекращена

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Польское правительство продлило право на пребывание и помощь более чем одному миллиону украинских беженцев только до 30 июня.

В связи с чем растут опасения, что бюджеты международных гуманитарных организаций также могут быть сокращены.

Но их поддержка по-прежнему очень нужна.

Мы помогаем людям с налогами и декларациями, многие пенсионеры приходят к нам с просьбой о помощи, даже минимальной, но очень нужной. Я считаю, что эта помощь по-прежнему важна и должна оказываться. Война не закончилась, она даже наполовину не закончилась Светлана Котова Центр юридической помощи и информации

Видя неопределенность ситуации, международные организации, понимающие необходимость непрерывности оказания такой помощи, решили объединить усилия и призвать не прекращать поддержку бежавших от войны

Кевин Дж. Аллен, координатор по делам беженцев УВКБ ООН, Польша:

— Поскольку есть ряд беженцев, которые все еще довольно уязвимы, Агентство ООН по делам беженцев и около 100 других партнеров выступили с призывом о дополнительной помощи, чтобы помочь правительству в работе, которую оно проводит, помочь принимающим общинам поляков, ведь сейчас в Польше остается более миллиона беженцев. Это создает определенную нагрузку на социальные службы.

Польское правительство работает над изменением закона о пребывании украинских беженцев - им будет разрешено оставаться в стране, но, вероятно, на других условиях

Это хороший момент, чтобы посмотреть, каковы реальные и необходимые потребности беженцев и изгнанников из Украины в данный конкретный момент. Поэтому после июня будет проведен еще один такой обзор ситуации, понимания потребностей: может быть, есть потребности, которые больше не актуальны, может быть, есть новые, и в соответствии с этим правительство примет необходимые решения Ванда Новицка Левая партия, член парламента

Магдалена Ходовник:

— Тем временем все польские политические силы, похоже, сосредоточились на призывах к военной помощи Украине, которая, как они подчеркивают, является ключевым вопросом в эти дни и недели.