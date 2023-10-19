Германия начинает кампанию по трудоустройству украинских беженцев

By Euronews

Правительство Германии объявило о стремлении трудоустроить больше беженцев из Украины и других стран, поскольку многие из них владеют немецким языком на должном уровне.

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Власти Германии пытаются решить проблему нехватки квалифицированной рабочей силы и проблемы, связанные с высоким уровнем миграции.

После вторжения России в Украину в прошлом году Германия приняла более 1 млн украинцев, а также большое количество беженцев и мигрантов из других стран. В отличие от других прибывших, украинцы сразу же получают статус резидента в Германии и 26 других странах ЕС.

По словам министра труда Хубертуса Хайля, 132 000 украинцев уже нашли работу.

"Это успех, но далеко не достаточный, — сказал он журналистам в среду в Берлине. — Настало время вступить в новую фазу".

Если учесть украинцев и других лиц, которые недавно прошли или вскоре пройдут интеграционные курсы, включающие изучение языка, то "потенциал рынка труда составляет около 400 000 человек", которые в настоящее время получают пособия и уже говорят по-немецки.

"Время приступить к работе"

В рамках проекта Job-Turbo, который сейчас запускает правительство, центры занятости должны приложить больше усилий для трудоустройства беженцев. Идея заключается в том, чтобы сотрудники центров встречались с беженцами не реже одного раза в шесть недель, помогая им найти подходящую работу и устраняя возможные препятствия.

"При этом ясно, что мы ожидаем от них усилий и что предложения должны быть приняты", — сказал Хайль, отметив, что в случае отказа от работы пособие по безработице может быть сокращено. По его словам, он также хочет вовлечь в процесс бизнес и планирует 20 ноября провести встречу с представителями работодателей и других организаций.

Правительство также намерено ускорить процесс признания иностранных квалификаций. Оно назначает одного из руководителей Федерального агентства по труду Даниэля Терценбаха "специальным посланником" по вопросам интеграции беженцев в рынок труда.

По словам Хайля, беженцам, имеющим долгосрочную перспективу остаться в Германии, "теперь самое время приступить к работе" при содействии властей.