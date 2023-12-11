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Бегство из оккупации: украинским беженцам помогают волонтёры

Пешком через границу, автобусом до Сум, где можно пересесть на эвакуационный поезд. Украинские женщины выбрали нелёгкий маршрут, чтобы вырваться из оккупации.
Пешком через границу, автобусом до Сум, где можно пересесть на эвакуационный поезд. Украинские женщины выбрали нелёгкий маршрут, чтобы вырваться из оккупации. Авторское право Hanna Arhirova/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
By Alexander KazakevichAP
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Пешком через границу, автобусом до Сум, где можно пересесть на эвакуационный поезд. В среднем 80-120 украинцев ежедневно преодолевают нелёгкий маршрут, чтобы вырваться из оккупации.

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Между Россией и Украиной действует единственный неофициальный погранпереход посреди жестокой войны. Два километра – примерно такое расстояние необходимо пройти пешком тем, кто хочет выехать из оккупации через Белгородскую область на подконтрольные Украине территории. 

В городе Сумы волонтёры центра "Плуритон" каждый день принимают десятки перемещённых лиц, за плечами у которых – тяжкие испытания. 

Вот что говорит Лидия Мартовицкая из Луганщины: "Дорога, конечно, была трудной. Очень тяжело было моему сыну. Он постоянно садился, а я ему говорила: "Рома, иди!" Тянула его за руку. Он никогда так далеко не ходил пешком". 

Волонтёры помогают добраться до Сум, предоставляют временное убежище и организует дальнейшее передвижение переселенцев по Украине. 

Основательница НПО сама бежала из оккупации. "Я знаю, что чувствует человек, когда он теряет свой дом, прежнюю жизнь, когда его социальный статус обнуляется, – говорит Катерина Арисой. – Ты теряешь всякую уверенность в том, что делать, как жить".

В шелтере ожидают, что беженцев будет ещё больше. Россия навязывает своё гражданство украинцам, проживающим на аннексированных территориях. Тем, кто откажется от паспорта РФ, грозят с нового года ограничить доступ к медицине.

Владимир Путин подписал указ, который предусматривает депортацию граждан Украины, которые не приняли российское подданство, если их посчитают "угрозой безопасности".

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