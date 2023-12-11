Бегство из оккупации: украинским беженцам помогают волонтёры

Пешком через границу, автобусом до Сум, где можно пересесть на эвакуационный поезд. В среднем 80-120 украинцев ежедневно преодолевают нелёгкий маршрут, чтобы вырваться из оккупации.

РЕКЛАМА

Между Россией и Украиной действует единственный неофициальный погранпереход посреди жестокой войны. Два километра – примерно такое расстояние необходимо пройти пешком тем, кто хочет выехать из оккупации через Белгородскую область на подконтрольные Украине территории.

В городе Сумы волонтёры центра "Плуритон" каждый день принимают десятки перемещённых лиц, за плечами у которых – тяжкие испытания.

Вот что говорит Лидия Мартовицкая из Луганщины: "Дорога, конечно, была трудной. Очень тяжело было моему сыну. Он постоянно садился, а я ему говорила: "Рома, иди!" Тянула его за руку. Он никогда так далеко не ходил пешком".

Волонтёры помогают добраться до Сум, предоставляют временное убежище и организует дальнейшее передвижение переселенцев по Украине.

Основательница НПО сама бежала из оккупации. "Я знаю, что чувствует человек, когда он теряет свой дом, прежнюю жизнь, когда его социальный статус обнуляется, – говорит Катерина Арисой. – Ты теряешь всякую уверенность в том, что делать, как жить".

В шелтере ожидают, что беженцев будет ещё больше. Россия навязывает своё гражданство украинцам, проживающим на аннексированных территориях. Тем, кто откажется от паспорта РФ, грозят с нового года ограничить доступ к медицине.

Владимир Путин подписал указ, который предусматривает депортацию граждан Украины, которые не приняли российское подданство, если их посчитают "угрозой безопасности".