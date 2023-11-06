Среди украинских беженцев в Нидерландах все больше мужчин

By Euronews

В Нидерланды прибывает все больше украинских беженцев, причем не только напрямую из Украины, но и из других европейских стран. И среди них все больше мужчин

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Число украинцев, прибывающих в Нидерланды, продолжает расти. Люди бегут от войны. Но в последнее время все больше украинцев приезжает в Нидерланды из других европейских стран, в основном - из Польши. И среди них все больше мужчин.

Владислав, беженец из Мариуполя: "В Нидерланды я приехал вчера. Мне очень понравились рассказы моих друзей, которые тут были. Они говорят, что это довольно неплохая страна для жизни. Я приехал из Польши, до этого там находился больше года. Но там мне не очень понравилось".

Местные власти говорят, что на фоне увеличения потока беженцев мест в приютах уже не хватает. При этом они отмечают, что вопреки расхожему мнению далеко не все украинские мужчины служат в армии.

Яап Донкер, директор по вопросам безопасности Утрехтского региона:"Вначале мы видели много женщин. Затем появились женщины с детьми. В последнее время мы также видим, что появились и мужчины. Конечно, наши сердца обращены к наиболее уязвимым слоям населения. И мы беспокоимся о том, останется ли место для этих уязвимых. Поскольку приток сейчас идет настолько быстро, что мы уже не справляемся в национальном масштабе".

В общей сложности в настоящее время в Нидерландах проживают почти 102 000 украинцев. 83 000 из них размещены в муниципальных приютах.