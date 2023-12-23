Выборы-2024: ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу Дунцовой (СМИ)

By euronews

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации иницитативной группы "самовыдвиженца" Екатерины Дунцовой из-за ряда процессуальных ошибок, сообшают российские СМИ, ссылаясь на телеграм одного из членов группы и сайт ЦИК.

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Первым информацию об отказе ЦИК опубликовал телеграм-канал "доверенного человека, который занимается продвижением кампании с самого первого дня" (так его охарактеризовала сама Дунцова)

Позднее, со ссылкой на трансляцию заседания на сайте ЦИК (недоступном с иностранных IP), о решении сообщила "Медиазона". «Мы нашли ошибки в документах Екатерины Дунцовой», передаёт издание слова члена ЦИК. В частности, "в документах не было заверенного протокола о проведении собрания инициативной группы и содержались другие формальные ошибки - например, неправильное написание отчества одного из участников собрания по выдвижению Дунцовой", говорится дальше в сообщении.

Заседание ЦИК по регистрации инициативной группы, как пишут СМИ, проходило в субботу. Трансляция, с техническими сбоями, велась на сайте комиссии. За отказ регистрировать инициативную группу члены комиссии проголосовали единогласно.

Также в субботу утром глава комиссии Элла Памфилова сообщила, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ на предстоящих выборах уже составило 29 человек.

По закону о выборах президента РФ самовыдвиженцев должны поддержать на собрании группы избирателей. О проведении таких собраний нужно заранее уведомить ЦИК. Крайний срок подачи документов самовыдвиженцами - 27 декабря. Политические партии могут выдвинуть своих кандидатов на съездах, при этом кандидаты от парламентских партий освобождены от сбора подписей. Подать документы на выдвижение в ЦИК кандидаты от партий должны не позднее 1 января.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. На протяжении многих лет Кремль отстранял всех сколь-либо серьезных оппозиционеров от участия в выборах и политической жизни, причем репрессии только усилились после полномасштабного вторжения РФ в Украину почти два года назад.