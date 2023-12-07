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Определена дата президентских выборов в России

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Авторское право ALEXEY NIKOLSKY/AFP
By Euronews
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Российские законодатели в четверг назначили дату президентских выборов 2024 года на 17 марта.

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Совет Федерации на пленарном заседании в четверг, 7 декабря, утвердил дату президентских выборов в РФ. Голосование пройдёт 17 марта 2024 года.

71-летний Владимир Путин еще не объявил о своем намерении баллотироваться в пятый раз, но многие ожидают, что он сделает это в ближайшие дни, поскольку дата уже назначена.

В соответствии с конституционными реформами, проведёнными Путиным,  он имеет право баллотироваться еще на два шестилетних срока после истечения срока нынешнего мандата в следующем году.

В условиях установленного жесткого контроля над политической системой России, победа Путина практически гарантирована. Те оппоненты, которые могли бы бросить ему вызов на выборах, либо находятся в тюрьме, либо живут за границей, а большинство независимых СМИ запрещены.

Ни дорогостоящая и затяжная военная кампания в Украине, ни неудавшийся мятеж прошлым летом главы наемников Евгения Пригожина, судя по всему, не повлияли на высокие рейтинги президента, о которых сообщают независимые опросы общественного мнения.

Мартовские выборы открывают Путину путь к тому, чтобы оставаться у власти как минимум до 2030 года.

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