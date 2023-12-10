"Проведение российских выборов на украинских территориях незаконно"

By Euronews

МИД Украины напомнил, что проведение выборов президента России на оккупированных украинских территориях будет незаконным и поставит под сомнение легитимность общих результатов

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Киев резко осудил планы Москвы провести президентские выборы на оккупированных территориях Украины.

На этой неделе российские власти сообщили, что они пройдут с 15 по 17 марта, а Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на новый срок.

МИД Украины напомнил, что любые попытки проведения голосования на оккупированных территориях являются незаконными и призвал международное сообщество ввести санкции против тех, кто причастен к его организации.

Заявление МИД Украины

"8 декабря Центральная избирательная комиссия Российской Федерации объявила о проведении следующих президентских выборов 15-17 марта 2024 года, - говорится в заявлении. - Российские власти заявили о намерении организовать голосование на временно оккупированных территориях Украины: в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отдельных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности Устав ООН. Такой избирательный процесс, как и другие подобные пропагандистские мероприятия в прошлом, будет признан недействительным.

Голосование на "референдуме о самоопределении ДНР", 2014 год, Москва Dmitry Lovetsky/AP

Включение голосов, поданных на временно оккупированных территориях Украины, поставит под сомнение легитимность общего результата выборов президента Российской Федерации.

Мы призываем международное сообщество решительно осудить намерение России провести президентские выборы на оккупированных украинских территориях и ввести санкции против тех, кто причастен к их организации и проведению.

Мы также призываем иностранные государства не направлять своих граждан в качестве наблюдателей на эти псевдовыборы. Те, кто примет в них участие, понесут уголовную ответственность в соответствии с украинским законодательством".

Любые выборы в России не имеют ничего общего с демократией. Они служат лишь инструментом для удержания российского режима у власти заявление МИД Украины

В Киеве снесли памятник Щорсу

Тем временем Украина продолжает избавляться от символов советского прошлого.

Накануне в Киеве демонтировали памятник командиру Красной Армии времен Гражданской войны Николаю Щорсу.

За последние годы в рамках декоммунизации в Украине снесли несколько тысяч таких монументов, а также переименовали сотни населенных пунктов и десятки тысяч улиц.