Местонахождение Навального неизвестно вот уже 15 дней, и это связано с начавшейся в России избирательной кампанией, заявила его пресс-секретарь EBU. "Несмотря на то, что его имени нет в избирательном бюллетене, очевидно, что он является главным соперником Путина. И это очевидно для самого Путина".
Местонахождение Алексея Навального "неизвестно" вот уже 15 дней, и это связано с выборами, заявила в среду в интервью европейскому агентству EBU пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш.
Заключенный в тюрьму Навальный был вывезен из колонии во Владимирской области и доставлен в неустановленное место, сообщила она, уточнив, что его команда направила запросы в без малого 200 российских следственных изоляторов в поисках дополнительной информации о пропавшем, но так и не смогла его найти.
В ответ на вопрос о местонахождении Навального, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля “не было ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключенных”.
Команда Навального на прошлой неделе заявила, что у главного российского оппозиционера "серьёзные проблемы со здоровьем". Так, он потерял сознание в одиночной камере, в которой его содержали, не исключено, что от голода.
Лидер оппозиции содержался в исправительном учреждении № 6 во Владимирской области, где отбывал тюремный срок по обвинению в мошенничестве. В августе он был приговорен еще к 19 годам колонии “особого режима” по обвинению в экстремизме. Навальный неизменно утверждает, что выдвинутые против него обвинения носят политический характер.
Обозреватели единодушно связывают исчезновение Навального с началом предвыборной кампании Владимира Путина, заявившего о выдвижении своей кандидатуры на пятый президентский срок. В случае победы Путин догонит Сталина по продолжительности пребывания в Кремле.
Сторонники Навального запустили антипутинскую кампанию. Она включает рекламные щиты в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске с QR-кодом, который отсылает на веб-сайт, призывающий критиков Путина использовать ненасильственную “партизанскую” тактику для выражения несогласия.
Исчезновение Алексея Навального не осталось незамеченным. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил в понедельник, что Белый дом работает с посольством США в Москве, чтобы узнать больше об исчезновении Навального, и "обеспокоен" тем, что его не было "предположительно неделю". Кремль в ответ называл реакцию Вашингтона "вмешательством" Соединенных Штатов во внутренние дела РФ.