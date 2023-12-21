By Euronews и AP

Местонахождение Навального неизвестно вот уже 15 дней, и это связано с начавшейся в России избирательной кампанией, заявила его пресс-секретарь EBU. "Несмотря на то, что его имени нет в избирательном бюллетене, очевидно, что он является главным соперником Путина. И это очевидно для самого Путина".

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Местонахождение Алексея Навального "неизвестно" вот уже 15 дней, и это связано с выборами, заявила в среду в интервью европейскому агентству EBU пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш.

Заключенный в тюрьму Навальный был вывезен из колонии во Владимирской области и доставлен в неустановленное место, сообщила она, уточнив, что его команда направила запросы в без малого 200 российских следственных изоляторов в поисках дополнительной информации о пропавшем, но так и не смогла его найти.

Об Алексее нет вестей вот уже 15 дней. Последний раз адвокаты видели его 6 декабря. И с тех пор мы фактически не знаем, где он находится. И мы не знаем, что с ним сейчас происходит. Мы думаем, что его переводят из одной колонии в другую, но ... у нас нет никаких официальных бумаг на этот счет. Я имею в виду, что в России более 30 колоний особого режима, и его могут перевести в любую из них. Что мы делаем, так это пытаемся связаться со всеми этими колониями, а также со всеми другими тюрьмами в России, их более 200, но пока у нас нет ответа Кира Ярмыш пресс-секретарь Алексея Навального

В ответ на вопрос о местонахождении Навального, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля “не было ни намерения, ни возможности отслеживать судьбу заключенных”.

Команда Навального на прошлой неделе заявила, что у главного российского оппозиционера "серьёзные проблемы со здоровьем". Так, он потерял сознание в одиночной камере, в которой его содержали, не исключено, что от голода.

Перед его исчезновением в колонии произошёл инцидент: у него внезапно закружилась голова, и ему пришлось лечь на пол в камере, потому что там не было кровати. Сотрудники колонии вбежали в камеру и поставили ему капельницу. Позже его видели адвокаты, так что мы знаем, что после этого он был относительно здоров. Мы думаем, что это был голодный обморок, потому что его почти не кормят, и условия, в которых он находился, были ужасными. Например, карцер, в котором он провел более 266 дней, он похож на крошечную камеру - шесть квадратных метров. Там есть крошечное окошко, которое не открывается. Там нет вентиляции, нет горячей воды, и почти нет времени на упражнения. Я имею в виду, что они не выводили его на улицу. Поэтому мы думаем, что это может быть причиной его плохого самочувствия. В целом, никакой медицинской помощи, один из его последних постов в Instagram был о том, что он больше года пытался получить помощь стоматолога, а колония просто отказывается предоставить ему право на посещение специалиста Кира Ярмыш пресс-секретарь Алексея Навального

Лидер оппозиции содержался в исправительном учреждении № 6 во Владимирской области, где отбывал тюремный срок по обвинению в мошенничестве. В августе он был приговорен еще к 19 годам колонии “особого режима” по обвинению в экстремизме. Навальный неизменно утверждает, что выдвинутые против него обвинения носят политический характер.

Обозреватели единодушно связывают исчезновение Навального с началом предвыборной кампании Владимира Путина, заявившего о выдвижении своей кандидатуры на пятый президентский срок. В случае победы Путин догонит Сталина по продолжительности пребывания в Кремле.

Его должны были перевести с августа после вынесения приговора - 19 лет особого режима. Но по каким-то причинам они перевели его только в декабре, и я думаю, мы все думаем, что это связано с выборами, президентскими выборами, которые состоятся в России в марте. Это также связано с нашей антипутинской кампанией, которую мы начали на следующий день после исчезновения Алексея... Это фактически означает, что они могут переводить Алексея по всей стране до марта, потому что в российском законодательстве нет ограничений на период перевода заключённого. И все это время Алексей будет изолирован, без какой-либо связи с миром, без юридической защиты и фактически совершенно один в руках людей, которые уже однажды пытались его убить Кира Ярмыш пресс-секретарь Алексея Навального

Сторонники Навального запустили антипутинскую кампанию. Она включает рекламные щиты в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске с QR-кодом, который отсылает на веб-сайт, призывающий критиков Путина использовать ненасильственную “партизанскую” тактику для выражения несогласия.

Несмотря на то, что его имени нет в избирательном бюллетене, очевидно, что он является главным соперником Путина. И это очевидно для самого Путина, вот почему он, я уверена, приказал, чтобы перевод Алексея произошел именно в это время, только чтобы избавиться от Алексея, чтобы он не объединял людей, не призывал к митингам или какой-либо другой деятельности Кира Ярмыш пресс-секретарь Алексея Навального

Исчезновение Алексея Навального не осталось незамеченным. Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил в понедельник, что Белый дом работает с посольством США в Москве, чтобы узнать больше об исчезновении Навального, и "обеспокоен" тем, что его не было "предположительно неделю". Кремль в ответ называл реакцию Вашингтона "вмешательством" Соединенных Штатов во внутренние дела РФ.