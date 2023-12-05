Транспортная блокада на границе Польши и Украины продолжается

By Euronews

Тысячи украинских грузовиков застряли на границе с Польшей. Польские дальнобойщики продолжают блокировать КПП, протестуя против "нечестной конкуренции".

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Очереди из фур и грузовиков на границе Польши и Украины не видно конца. Она растянулась на несколько десятков километров. В них неделями пережидают уставшие и измученные украинские водители.

Польские дальнобойщики с начала ноября блокируют КПП, требуя от властей принять меры по борьбе с, по их мнению, недобросовестной конкуренцией со стороны украинских коллег.

"Дайте нам разъехаться по домам. Это наша просьба. Это ненормально. Некоторые приехавшие сюда люди провели в кабинах 3 недели", - сетует водитель.

В регион пришла зима, установилась минусовая температура. Для продрогших водителей волонтёры готовят горячие блюда.

Артем Дрогобицкий, волонтёр:

"Мы привезли еду, включая горячий суп, и некоторые предметы первой необходимости, в которых остро нуждаются водители".

Польские транспортные компании больше всего возмущены тем, что по решению властей, украинским перевозчикам дозволено пересекать границу без спецразрешений. Хотя этот документ требуют от всех водителей, следующих стран, которые не входят в Евросоюз.

К акции протеста присоединились и местные фермеры, а также словацкие перевозчики.

Эдита Озигала, участница акции протеста, владелица транспортной компании:

"Основная претензия по поводу украинских водителей касается их исключения из системы, которую мы называем "электронной очередью". Она регулирует выезд из Украины и въезд в Польшу. Для нас это потерянное время. Нам приходится проводить в ожидании по 12-14 дней. Всё это время мы сидим в машинах".

Польские перевозчики недовольны новыми правилами Еврокомиссии, которые касаются транзита грузовых автомобилей через украинскую территорию и территорию ЕС. Еврокомиссия ввела их сразу после начала военного вторжения России с целью помочь Украине осуществлять экспорт.

Кшиштоф Босак, польский парламентарий:

"Мы выступаем за выход из невыгодного соглашения ЕС-Украина. Оно отменило систему взаимно признаваемых разрешений, которая ранее регулировала работу Украины с ЕС в транспортном секторе. Упразднение Брюсселем этих разрешений дестабилизировало рынок. Нужно нормализовать ситуацию, вернув правила".

Магдалена Ходовник, корреспондент Euronews:

"На границах с Украиной уже месяц проходят акции протеста, а в последние дни к полякам присоединились водители грузовиков в Словакии".