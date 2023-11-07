Польские дальнобойщики блокируют КПП на границе с Украиной

By Magdalena Chodownik

Польские дальнобойщики возмущены недобросовестной конкуренцией со стороны украинских перевозчиков. Они устроили акцию протеста, заблокировав три КПП на границе с Украиной и не пропускает грузовики, кроме гумпомощи и поставок ВСУ.

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Польские дальнобойщики перекрыли дороги к трем пунктам пересечения границы с Украиной. Протестующие утверждают, что теряют бизнес в следствие войны и обвиняют правительство в бездействии.

Цель блокады — воспрепятствовать въезду грузовиков с украинской стороны, но с некоторыми исключениями.

Томаш Борковский, Комитет по делам перевозчиков и работодателей транспорта":

— Акция протеста будет непрерывной, то есть мы будем здесь круглосуточно. Мы будем блокировать движение транспорта, разумеется, за исключением гуманитарной помощи и помощи украинской армии.

Протестующие возмущены тем, что украинские перевозчики, не подчиняющиеся европейским стандартам, как польские, могут предложить гораздо более дешевый сервис.

Моя компания пострадала. Около 30-40 % моего автопарка просто припарковано у забора. Мои контракты перешли к перевозчикам из Украины Бартош Ясинский Комитет по делам перевозчиков и работодателей транспорта

Украинский посол назвал акцию "болезненным ударом в спину", но протестующие заявили, что не покинут пограничные переходы, пока не добьются конкретных предложений.

Анна Длугош, пресс-секретарь полиции:

— Все спокойно. Если говорить о легковых автомобилях, то никаких сложностей нет. Что касается грузовиков, то национальная дорога № 94 перекрыта на одном участке перед пограничным переходом, и в час через него может проезжать один грузовик.

Ранее рынок регулировался, но в 2022 году ЕС отменил систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, чтобы помочь пострадавшей от войны стране.

Соня Собчик-Грыгель, старший экономический аналитик, Polityka Insight:

— Все заинтересованы в улучшении трансграничных перевозок. Это один вопрос, а другой - необходимость выравнивания конкуренции. Нынешнее польское правительство, которое не может отрицать ценность поддержки Украины, не смогло предвидеть эти угрозы. Крайне важно сесть за стол переговоров с украинцами и выработать компромисс на взаимовыгодной основе. Новому правительству будет легче, поскольку их отношения как с Киевом, так и с Брюсселем начнутся с чистого листа.

Пограничный переход в Медыке пока остается открытым. Однако протестующие не исключают, что если их требования не будут выполнены, то могут быть заблокированы и другие контрольно-пропускные пункты.