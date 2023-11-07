Польские дальнобойщики блокируют КПП на границе с Украиной

Польские дальнобойщики возмущены недобросовестной конкуренцией со стороны украинских перевозчиков. Они устроили акцию протеста, заблокировав три КПП на границе с Украиной и не пропускает грузовики, кроме гумпомощи и поставок ВСУ.
Польские дальнобойщики перекрыли дороги к трем пунктам пересечения границы с Украиной. Протестующие утверждают, что теряют бизнес в следствие войны и обвиняют правительство в бездействии.
Цель блокады — воспрепятствовать въезду грузовиков с украинской стороны, но с некоторыми исключениями.
Томаш Борковский, Комитет по делам перевозчиков и работодателей транспорта":
— Акция протеста будет непрерывной, то есть мы будем здесь круглосуточно. Мы будем блокировать движение транспорта, разумеется, за исключением гуманитарной помощи и помощи украинской армии.
Протестующие возмущены тем, что украинские перевозчики, не подчиняющиеся европейским стандартам, как польские, могут предложить гораздо более дешевый сервис.
Украинский посол назвал акцию "болезненным ударом в спину", но протестующие заявили, что не покинут пограничные переходы, пока не добьются конкретных предложений.
Анна Длугош, пресс-секретарь полиции:
— Все спокойно. Если говорить о легковых автомобилях, то никаких сложностей нет. Что касается грузовиков, то национальная дорога № 94 перекрыта на одном участке перед пограничным переходом, и в час через него может проезжать один грузовик.
Ранее рынок регулировался, но в 2022 году ЕС отменил систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков, чтобы помочь пострадавшей от войны стране.
Соня Собчик-Грыгель, старший экономический аналитик, Polityka Insight:
— Все заинтересованы в улучшении трансграничных перевозок. Это один вопрос, а другой - необходимость выравнивания конкуренции. Нынешнее польское правительство, которое не может отрицать ценность поддержки Украины, не смогло предвидеть эти угрозы. Крайне важно сесть за стол переговоров с украинцами и выработать компромисс на взаимовыгодной основе. Новому правительству будет легче, поскольку их отношения как с Киевом, так и с Брюсселем начнутся с чистого листа.
Пограничный переход в Медыке пока остается открытым. Однако протестующие не исключают, что если их требования не будут выполнены, то могут быть заблокированы и другие контрольно-пропускные пункты.