Риск переохлаждения, трудности с передвижением пехоты и техники... Воевать в условиях зимы особенно тяжело не только физически, но и психологически, говорят аналитики, пытаясь спрогнозировать, как погода повлияет на ход боевых действий в Украине.

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Едва начавшись, зима уже прибавила трудностей армиям с обеих сторон и гражданскому населению Украины. На востоке страны сражаются более миллиона украинских и российских солдат. Температура воздуха падает. Пережидать в окопах в условиях заморозков или преодолевать даже небольшие расстояние по месиву из грязи и снега становится всё сложнее.

"Только подумайте, каково приходится украинским защитникам в траншеях", - говорит Тайлер Кустра, доцент кафедры политики и международных отношений Ноттингемского университета.

Ссылаясь на фотографии крыс "размером с автомат Калашникова", которыми военные делятся в социальных сетях, наш собеседник утверждает, что российские войска "столкнулись с нашествием грызунов, поскольку мыши и крысы ищут тепло и пищу, забираются в окопы".

"Учитывая, что украинцы находятся по другую сторону линии фронта, я беспокоюсь, что Путин - не единственный паразит, с которым им придётся иметь дело", - добавил он.

В интернете циркулируют многочисленные сообщения и журналистские статьи, в которых рассказывается о том, что прифронтовую полосу ВС России заполонили грызуны. Это свидетельствует об ухудшении условий, в том числе об антисанитарии, в зоне военных действий.

Недавно агентство AFP сообщало, что мыши перегрызли кабели важного оборудования в украинских окопах - обогревателей и интернет-устройств.

Моральный дух падает

Воевать зимой крайне тяжело.

"Лежание в окопах при минус 10 или 20 может привести к переохлаждению солдат", - сказала Euronews Марина Мирон, докторант кафедры военных исследований Королевского колледжа. Листва опала, укрываться от пуль противника на открытом пространстве уже невозможно, добавляет она.

Дополнительное топливо и утеплённая одежда необходимы "для того, чтобы попросту выжить на поле боя в условиях зимы", - продолжает эксперт.

"Хотя обе стороны умеют воевать в это время года. Для них это не ново", - уточняет Мирон.

Так или иначе, мрачная промозглая погода может негативно сказаться на психике военнослужащих, которые находятся вдали от семьи и друзей.

"Никто не хочет быть на передовой, поэтому моральный дух падает. Люди хотят быть там, где хорошо и тепло, а не на улице", - говорит Мирон.

"Проблема в том, тут особую роль играет человеческий фактор - как психологические, так и физические ограничения, связанные с ведением боя именно в зимнее время".

Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт в Киеве, 7 марта 2022 года. Vadim Ghirda/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

В начале зимнего сезона существенно затруднено перемещение пехоты и техники на поле боя.

"Передвигаться по грязному месиву войскам и танкам тяжело. Лучше - когда земля замёрзшая", - объясняет Кустра.

В дополнение, говоря о проблемах, вызванных погодными условиями, он привёл высказывания украинского генерала Валерия Залужного о том, что ВСУ не могут накапливать силы для наступления.

"Они рискуют быть замеченными российскими беспилотниками и уничтожены".

Темпы контрнаступления Украины, начатого в июне, зимой наверняка замедлятся. И задачи, которые были поставлены, вряд ли удастся выполнить в скором времени. Но продвижение ещё возможно.

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"Даже если зимние операции сопряжены с массой трудностей, эти трудности просто другие", - парирует Мирон в интервью Euronews. Она напомнила, что во время Второй мировой войны значимые наступательные действия проводились как раз в зимние месяцы.

"Возможно, мы не увидим столь же активных действий (что были в Украине летом). Но это не означает, что наступательных операций не будет вовсе", - пояснила Мирон.

Какая сторона от этого выиграет и выиграет ли, пока неясно.

"Нельзя сказать, что это выгодно украинцам или русским" - сказал Мирон.- Это выгодно той стороне, которая лучше всего подготовилась к таким операциям и реализовала всё, что нужно было реализовать на ранних этапах".

Украинские военнослужащие стреляют в сторону российских позиций на передовой в Донецкой области, Украина, 23 ноября 2022 года. Roman Chop/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

В прошлом году, когда ударили морозы, западные страны спешно поставляли на фронт зимнюю одежду.

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Сегодня затормозить ВСУ могут не столько погодные условия, сколько нехватка боеприпасов или бойцов, предупредил Мирон.

Страны ЕС обязались поставить Киеву миллион снарядов к марту, но эта цель уже кажется недостижимой.

В тылу - без света и тепла

Но зима испытывает на прочность не только солдат.

"Год назад Путин атаковал украинские электростанции, чтобы мёрзло гражданское население. Он вполне может повторить попытку этой зимой. Сорвать реализацию этого плана - одна из задач украинских военных", - поясняет Кустра.

Российские удары обрушились на энергетическую инфраструктуру Украины прямо посреди зимы, погрузив страну в темноту. Жители долгое время оставались без света и отопления.

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По данным американского аналитического центра Atlantic Council, в результате этой целенаправленной атаки было уничтожено около 61% украинских электрогенерирующих мощностей и половина энергетического сектора страны получила серьёзные повреждения.

Украинский фельдшер оказывает помощь местному жителю в Херсоне, Украина, 22 ноября 2022 года. Bernat Armangue/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Средняя температура в Украине колеблется от -4,8 до 2 градусов Цельсия в период с декабря по март, при этом нередки снегопады и гололёд.

Джейд Макглинн, научный сотрудник Королевского колледжа Лондона, специализирующийся на вопросах войны, ранее заявляла в интервью Euronews, что Москва намеренно "терроризирует" Украину.

"Конечная цель - сломить волю населения, чтобы оно в какой-то момент сдалось и приняло Россию", - объясняла она в июне, подчёркивая, что "руководит" этим лично российский президент.

"Путин считает, что Запад сдастся, а украинцы будут просто благодарны за прекращение террора".