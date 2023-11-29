В Брюсселе проходит первое заседание совета Украина-НАТО

By Euronews

"Мы остаемся непоколебимыми в том, что касается обязательств перед Украиной", - генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Поддержка Киева на пути к членству в НАТО и на поле боя. Об этом говорили министры иностранных дел стран членов альянса на первом заседании совета Украина-НАТО.

В преддверии встречи глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что победа Украины не только в интересах его страны, но и всего евроатлантического сообщества.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины:"Не будет преувеличением сказать, что защищать Европу без Украины — бесполезная задача. Вы не сможете этого сделать просто по одной простой причине, потому что у нас сейчас самая сильная и самая закаленная в боях армия в Европе".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь заявил о поддержке Украины и ее будущем членстве в альянсе.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:"Добро пожаловать на это первое заседание Совета НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел. Мы остаемся непоколебимыми в том, что касается обязательств перед Украиной. Мы решительно настроены на то, что однажды Украина сядет за этот стол как полноправный член нашего альянса".

Cтолтенберг отметил, что союзники предоставляют беспрецедентную военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине. На встречу в Брюсселе прибыл экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Теперь в качестве главы МИД королевства.