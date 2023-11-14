Армия Израиля прорвала оборону ХАМАС вокруг города Газы

Как сообщил министр обороны еврейского государства, израильские силы захватили парламент и ряд правительственных учреждений в главном городе сектора Газа.

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Армия Израиля прорвала оборону ХАМАС вокруг Газы и значительно продвинулись вглубь города. Об этом во вторник заявил глава минобороны страны Йоав Галант. Сообщается также, что израильские военные захватили парламент и ряд других правительственных учреждений в главном городе анклава.

Больше 11 тысяч человек погибли в Газе, по данным ХАМАС, с 7 октября, когда в ответ на кровавое нападение боевиков этой группировки Израиль начал военную операцию в анклаве.

Палестинские власти призвали к прекращению огня, чтобы эвакуировать 30 новорождённых и других пациентов из больницы "Аш-Шифа".

Там нет электричества, и 120 тел, находившихся в морге, пришлось похоронить в братской могиле во дворе медучреждения.

Израильские силы подходят к нему всё ближе. ЦАХАЛ утверждает, что боевики используют больницу как командный пункт, а пациентов - как живой щит.

Что подтвердила администрация президента США.

“У нас есть информация, что ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" используют некоторые больницы в секторе Газа, включая "Аш-Шифу", и туннели под ними для сокрытия и поддержки своих военных операций, а также удерживают там заложников”, - заявил журналистам во время брифинга представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

В свою очередь, террористы продолжают обстрел израильской территории. Два человека пострадали в результате ракетных ударов в окрестностях Тель-Авива.

В самом городе прошёл марш за освобождение удерживаемых боевиками заложников. Их родственники в очередной раз обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с требованием ускорить переговорный процесс. Американские СМИ пишут, что ХАМАС готов освободить пленных в обмен на многодневную паузу в военных действиях.