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Армия Израиля прорвала оборону ХАМАС вокруг города Газы

За последние дни около 200 тыс. жителей Газы были вынуждены бежать на юг анклава (ООН)
За последние дни около 200 тыс. жителей Газы были вынуждены бежать на юг анклава (ООН) Авторское право -/AFP or licensors
By Надежда Дрямина
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Как сообщил министр обороны еврейского государства, израильские силы захватили парламент и ряд правительственных учреждений в главном городе сектора Газа.

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Армия Израиля прорвала оборону ХАМАС вокруг Газы и значительно продвинулись вглубь города. Об этом во вторник заявил глава минобороны страны Йоав Галант. Сообщается также, что израильские военные захватили парламент и ряд других правительственных учреждений в главном городе анклава.

Больше 11 тысяч человек погибли в Газе, по данным ХАМАС, с 7 октября, когда в ответ на кровавое нападение боевиков этой группировки Израиль начал военную операцию в анклаве. 

Палестинские власти призвали к прекращению огня, чтобы эвакуировать 30 новорождённых и других пациентов из больницы "Аш-Шифа".

Там нет электричества, и 120 тел, находившихся в морге, пришлось похоронить в братской могиле во дворе медучреждения. 

Израильские силы подходят к нему всё ближе. ЦАХАЛ утверждает, что боевики используют больницу как командный пункт, а пациентов - как живой щит.

Что подтвердила администрация президента США. 

“У нас есть информация, что ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" используют некоторые больницы в секторе Газа, включая "Аш-Шифу", и туннели под ними для сокрытия и поддержки своих военных операций, а также удерживают там заложников”, - заявил журналистам во время брифинга представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.

В свою очередь, террористы продолжают обстрел израильской территории. Два человека пострадали в результате ракетных ударов в окрестностях Тель-Авива.

В самом городе прошёл марш за освобождение удерживаемых боевиками заложников. Их родственники в очередной раз обратились к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с требованием ускорить переговорный процесс. Американские СМИ пишут, что ХАМАС готов освободить пленных в обмен на многодневную паузу в военных действиях.

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