"Немедленно верните их домой!"

By Euronews

В Тель-Авиве прошел очередной митинг с требованием освободить 239 заложников, захваченных ХАМАС. На 36-й день после нападения палестинских боевиков на юг Израиля родственники похищенных по-прежнему не знают, "в каком те состоянии".

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В Тель-Авиве прошел очередной митинг с требованием освободить 239 заложников, захваченных ХАМАС. На 36-й день после нападения палестинских боевиков на юг Израиля родственники похищенных по-прежнему не знают, "в каком те состоянии", Красному Кресту и Полумесяцу нет туда доступа. Собравшиеся призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху "сделать все возможное, чтобы немедленно вернуть их близких домой".

Существует такая тенденция - думать, что ты слишком мал, что тебе ничего не сделать. Но это как весы, как равновесие. С одной стороны, у нас есть зло - ХАМАС и многие другие организации, и прямо сейчас, к сожалению, равновесие на их стороне. Но у нас есть США на нашей стороне, на стороне заложников. К нам присоединилось много других стран, но этого пока недостаточно. Нам нужно, чтобы ещё больше людей присоединилось к стороне добра Гали Хаскелл жительница Тель-Авива

По словам израильских официальных лиц, по меньшей мере 1200 человек были убиты в Израиле, главным образом в результате нападения ХАМАС, и 41 израильский солдат погиб в Газе с начала наземного наступления.

Около 250 000 израильтян были вынуждены эвакуироваться из населенных пунктов вблизи Газы и вдоль северной границы с Ливаном, где израильские войска и боевики "Хезболлы" неоднократно вступали в перестрелку.

Между тем, по данным Министерства здравоохранения в контролируемой ХАМАС Газе, более 11 070 палестинцев, две трети из которых женщины и несовершеннолетние, были убиты с начала войны. Здесь не проводит различия между смертями среди гражданского населения и боевиков. Около 2700 человек числятся пропавшими без вести.