"Немедленно верните их домой!"

В Тель-Авиве прошел очередной митинг с требованием освободить 239 заложников, захваченных ХАМАС. На 36-й день после нападения палестинских боевиков на юг Израиля родственники похищенных по-прежнему не знают, "в каком те состоянии".
В Тель-Авиве прошел очередной митинг с требованием освободить 239 заложников, захваченных ХАМАС. На 36-й день после нападения палестинских боевиков на юг Израиля родственники похищенных по-прежнему не знают, "в каком те состоянии", Красному Кресту и Полумесяцу нет туда доступа. Собравшиеся призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху "сделать все возможное, чтобы немедленно вернуть их близких домой".
По словам израильских официальных лиц, по меньшей мере 1200 человек были убиты в Израиле, главным образом в результате нападения ХАМАС, и 41 израильский солдат погиб в Газе с начала наземного наступления.
Около 250 000 израильтян были вынуждены эвакуироваться из населенных пунктов вблизи Газы и вдоль северной границы с Ливаном, где израильские войска и боевики "Хезболлы" неоднократно вступали в перестрелку.
Между тем, по данным Министерства здравоохранения в контролируемой ХАМАС Газе, более 11 070 палестинцев, две трети из которых женщины и несовершеннолетние, были убиты с начала войны. Здесь не проводит различия между смертями среди гражданского населения и боевиков. Около 2700 человек числятся пропавшими без вести.