Дэвид Кэмерон возвращается: бывший премьер назначен главой МИД

Глава британского правительства Риши Сунак, проводящий кадровые перестановки в своём кабмине, назначил министром иностранных дел Дэвида Кэмерона.

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Дэвид Кэмерон возвращается в большую политику. Бывший британский премьер назначен министром иностранных дел страны. Такое решение принял нынешний глава правительства Риши Сунак, проводящий кадровые перестановки.

Кэмерон не появлялся на политической арене с 2016-го: он ушёл в отставку после того, как на им же инициированном референдуме по "брекситу" британцы проголосовали за выход Соединённого Королевства из ЕС.

В своём микроблоге новый глава МИД опубликовал пост, в котором выразил надежду на то, что его шестилетний опыт на посту премьера и 11-летний - в качестве лидера Консервативной партии поможет кабинету Сунака справиться с "обескураживающим набором международных проблем, включая войну в Украине и кризис на Ближнем Востоке".

57-летний Кэмерон сменит на посту главы внешнеполитического ведомства Джеймса Клеверли. Его назначили министром внутренних дел после увольнения с этой должности Суэллы Браверман. Ранее она назвала пропалестинские акции "маршами ненависти" и упрекнула полицию в том, что та якобы более снисходительна к пропалестинским манифестантам, нежели к произраильским.

Критики обвинили Браверман в нагнетании напряжённости.

Её отставка, как и возвращение Кэмерона рискует усилить раскол внутри правящей консервативной партии, полагают аналитики. А это, в свою очередь, может сказаться и на результатах грядущих парламентских выборов, намеченных на весну 2024 г. Тем более что по опросам, оппозиционная партия лейбористов уже опережает тори.