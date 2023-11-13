Суэлле Браверман предложено покинуть пост главы МВД Великобритании

By Euronews

Премьер Риши Сунак предложил Браверман уйти с поста министра внутренних дел после полемики вокруг ее слов о пропалестинских протестах

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Браверман оказалась в эпицентре критики даже со стороны правоценстристких членов парламента за то, что призвала власти к "акциям" в отношении массовых пропалестинских манифестаций.

Ожидается, что Сунак сообщит о пререстановках в своем кабинете в течение дня. Британские СМИ высказывают предположения, что в отставку уйдет не только Браверман.