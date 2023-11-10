Нетаньяху: "Мы не стремимся завоевать, оккупировать или управлять Газой"

By Euronews

По словам премьер-министра, он хочет "увидеть демилитаризацию, дерадикализацию и восстановление Газы". Накануне Израиль согласился на ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы на севере анклава

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"Мы не стремимся завоевать Газу. Мы не стремимся оккупировать Газу, и мы не стремимся управлять Газой. Нам придется найти правительство, гражданское правительство, которое будет там находиться", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

"Мы должны увидеть демилитаризацию, дерадикализацию и восстановление Газы", - добавил он.

Это произошло через несколько часов после того, как Израиль согласился на ежедневные четырехчасовые гуманитарные паузы в северной части анклава - это решение получило высокую оценку ООН и США.

Израильские военные настаивают на том, что периодическое прекращение огня не повлияет на военные операции в секторе.

Ранее в четверг представитель "Бригад Аль-Кудс", военного крыла "Палестинского исламского джихада", заявил, что они готовы освободить двух израильских заложников - 77-летнюю женщину и 12-летнего мальчика "по гуманитарным соображениям", поскольку не могут обеспечить им должное медицинское обслуживание.

Также поздно вечером в четверг йеменские хуситы заявили о запуске "партии" баллистических ракет в сторону юга Израиля, в частности, порта Эйлат на Красном море.

Хуситы утверждают, что ракеты поразили цели, "несмотря на секретность Израиля" по этому поводу.

Израиль, в свою очередь, в предыдущие дни объявил о нескольких успешных перехватах ракет над Красным морем, в том числе с использованием высокотехнологичной гиперзвуковой противоракетной системы серии "Стрела".

Как сообщается, 31 октября "Стрела-2" осуществила первый в мире внеатмосферный перехват, а в четверг Израиль подтвердил успешное применение более современной "Стрелы-3".

На этом фоне все более напряженной становится ситуация на Западном берегу реки Иордан: в четверг израильские войска начали многочасовой рейд в городе Дженин, в результате которого погибли по меньшей мере 14 палестинцев и 20 получили ранения.

СМИ, ссылаясь на данные ООН, утверждают, что это был самый смертоносный рейд с 2005 года.