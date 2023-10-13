Израиль призвал жителей города Газа и севера сектора эвакуироваться на юг

By euronews

Более миллиону жителей севера палестинского анклава и города Газа надлежит покинуть свои дома и эвакуироваться на юг в преддверии ожидаемой наземной операции ЦАХАЛ.

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В пятницу Израиль приказал эвакуировать "всех гражданских лиц" из города Газа на юг в течение 24 часов. Так начался седьмой день войны против ХАМАС, палестинского исламистского движения, которое израильский премьер-министр обещал "разгромить".

ХАМАС в свою очередь призвал жителей Газы "не слушать израильскую пропаганду и не поддаваться на призывы об эвакуации". Как только что заявили представители террористической группировки, "в результате израильских ударов по сектору погибли 13 заложников, среди которых граждане иностранных государств".

Остаётся неясным, сколько именно заложников захватили боевики в ходе вторжения на территорию Израиля.

С начала боевых действий, начавшихся 7 октября с кровавой атаки ХАМАС, в Израиле было убито около 1200 человек. В секторе Газа в результате ответных массированных ударов Израиля, по данным местных властей, погибло 1417 человек.

ООН: "Не допустить перерастания трагедии в катастрофу"

Израильская армия "приказала эвакуировать всех гражданских лиц в городе Газа из их домов на юг для их же безопасности и защиты", – говорится в заявлении, распространённом на рассвете в пятницу.

Гражданское население должно "переместиться в район к югу от ручья Вади Газзех".

"Вам не будет позволено вернуться в город Газа до тех пор, пока не будет сделано дополнительное объявление, разрешающее вам это сделать", – отмечается в документе ЦАХАЛ.

По последним данным, агентство ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA объявило о передислокации своего офисного центра и сотрудников на юг сектора. Представители агентства призвали Израиль соблюдать международное право и обеспечить безопасность мирных граждан. В зданиях 92 школ UNRWA на территории Газы нашли убежище около 200 тысяч человек.

В Нью-Йорке пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что Армия обороны Израиля проинформировала организацию о приказе об эвакуации, который, по его словам, касается около 1,1 млн жителей северной части сектора Газа.

Дюжаррик заявил, что эвакуация такого масштаба "невозможна без разрушительных гуманитарных последствий", призвав Израиль отменить приказ.

750 целей за ночь

Израильские ВВС минувшей ночью нанесли удары по "750 военным объектам" в секторе Газа, сообщает в пятницу ЦАХАЛ.

Среди целей израильских истребителей – "подземные туннели ХАМАС, военные комплексы и посты, резиденции высокопоставленных террористов, используемые в качестве командных пунктов, склады с оружием, комнаты связи" и т. д.