Италия будет отправлять прибывающих по морю мигрантов в Албанию

Мигрантов, прибывающих по Средиземному морю в Италию, будут отправлять в центры временного содержания в Албанию. Об этом на официальной встрече договорились премьер-министры двух стран.

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Италия и Албания собираются сообща управлять миграционными потоками. Власти стран договорились открыть на албанской территории лагеря для беженцев. На начальном этапе они будут вмещать до 3 000 человек.

Прежде всего туда будут направлять мигрантов, спасённых в Средиземном море.

По словам итальянского премьера, инициатива поможет разгрузить хронически переполненные центры по размещению просителей убежища.

По официальным данным, в этом году по морю в Италию прибыли 144 000 человек. Это вдвое больше, чем в 2022 году.

Решение об открытии лагерей для беженцев в ходе переговоров приняли премьер-министры Италии и Албании Джорджа Мелони и Эди Рама.

Джорджа Мелони, премьер-министр Италии:

"На начальном этапе эти объекты смогут вместить до 3000 человек. Они будут находиться там, пока рассматривается ходатайство о предоставлении убежища, до, разумеется, репатриации или возвращения".

Противники инициативы считают, что следить за тем, соблюдаются ли условия содержания в находящихся за пределами ЕС лагерях, будет сложно. И они станут настоящими "итальянскими Гуантанамо".

Между тем, правительство Великобритании добивается в суде права реализовать свою программу по высылке мигрантов в Руанду.

Соглашение, которое в апреле заключили Лондон и Кигали, критикуют правозащитники и Брюссель. Британский Апелляционный суд счёл его незаконным в связи с тем что Руанда, по его мнению, не является безопасной страной.