Трагедия у берегов Лампедузы: 10 лет спустя

By Euronews

В Италии почтили память мигрантов, погибших в Средиземном море 3 октября 2013 года. Катастрофа унесла жизни более 360 человек. Выжили 155.

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На Лампедузе почтили память мигрантов, погибших у берегов этого итальянского острова десять лет назад. Кораблекрушение унесло жизни более 360.

По словам участников траурного мероприятия, с тех пор мало что изменилось и было сделано для предотвращения подобных катастроф в Средиземном море.

Филиппо Маннино, мэр Лампедузы:"Люди продолжают гибнуть в море, люди продолжают совершать путешествия, которые действительно являются путешествиями надежды. Как я уже говорил в эти дни, настоящая задача Европейского Союза состоит в том, чтобы убедиться, что их ничто не будет вынуждать путешествовать в таких условиях"

В день годовщины трагедии итальянская полиция обнародовала видео затонувшего рыбацкого судна. О жертвах катастрофы вспоминали и в других частях Италии.

В искусственном водоеме Дарсена в Милане появилась арт-инсталляция, делающая трагедию видимой и понятной.

Ночью 3 октября 2013 года судно, набитое сотнями беженцев из африканских стран, перевернулось и затонуло у Лампедузы. Среди жертв были женщины и дети. Выжили 155 человек.