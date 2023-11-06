Численность населения Румынии сократилась до уровня 1966 года

Среди причин резкого сокращения численности населения называют миграцию, а так же отсутствие финансовой и социальной помощи молодым семьям

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Самый низкий уровень рождаемости за последние 143 года зафиксирован в Румынии.

Согласно данным последней переписи 2021 года, численность населения страны сократилась до уровня 1966 года и составила 19 млн. человек

По статистике, в первом полугодии 2023 года родилось 73 000 детей. В 2022 году - 171 000.

Среди причин резкого сокращения численности населения называют миграцию, а так же отсутствие финансовой и социальной помощи молодым семьям.

Помимо прочего, для многих румынских пар лечение бесплодия стало непомерно дорогим.