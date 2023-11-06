Численность населения Румынии сократилась до уровня 1966 года

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Среди причин резкого сокращения численности населения называют миграцию, а так же отсутствие финансовой и социальной помощи молодым семьям
Самый низкий уровень рождаемости за последние 143 года зафиксирован в Румынии.
По статистике, в первом полугодии 2023 года родилось 73 000 детей. В 2022 году - 171 000.
Среди причин резкого сокращения численности населения называют миграцию, а так же отсутствие финансовой и социальной помощи молодым семьям.
Помимо прочего, для многих румынских пар лечение бесплодия стало непомерно дорогим.