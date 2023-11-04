Контрнаступление ВСУ: неуспехи на фронте и перспектива тяжёлой зимы

By Héloïse Urvoy

Украинцы объявили, что вернули половину территории, оккупированной РФ с конца февраля 2022 года. Но летнее контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. К тому же без F-16 у ВСУ по-прежнему нет превосходства в небе, а из-за разноголосицы в Вашингтоне помощь США теперь под вопросом.

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На украинское контрнаступление, которое началось в первые дни июня, возлагали надежды и Киев, и его партнёры.

К тому времени ВСУ уже деоккупировали значительную часть территории, захваченной Россией в начале войны.

Однако на этот раз линия фронта практически не сдвинулась. По некоторым оценкам, украинцы отвоевали около 400 км² , что почти в 4 раза меньше площади Лондона.

Россия держит позиции

Пока Украина готовилась к контратаке, Россия возводила мощные укрепления, которые впоследствии доказали свою эффективность.

Вскоре ожидаются поставки истребителей, которые Киев уже давно просит у союзников.

"Относительное отсутствие успеха связано прежде всего с тем, что Украина не может поразить ключевые промышленные районы вдали от фронта", – отмечает Жан-Пьер Молни из французского Института международных стратегических отношений (IRIS).

"Западные истребителибудут введены в строй только весной следующего года. И опять же, когда я говорю, что невозможно нанести удар вглубь российской территории, это то ограничение, которое Запад обозначил в начале конфликта. Киеву чётко сказали, что конфликт не должен распространяться на российскую территорию", – добавил он.

Риск новых ударов по гражданской инфраструктуре

Эксперты полагают, что украинским войскам придётся зимовать примерно с тем же вооружением. При этом жизненно важно не допустить нового российского прорыва.

"Я думаю, что Москва будет делать то же, что и в прошлом году, и попытается нанести удары по украинским городам, инфраструктуре и атомным электростанциям, чтобы вырубить электричество. Россия надеется не только сломить волю украинцев, но также истощить их противовоздушную оборону, чтобы Украина была вынуждена выбирать между защитой линии фронта или жителей своих городов", – говорит Макс Бергман из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS)

Сейчас Украина с тревогой ожидает, чем разрешится противостояние Белого дома и Палаты представителей по поводу перспектив военной поддержки ВСУ.

Если американские конгрессмены примут решение о сокращении или сворачивании помощи, Европе будет сложно взять на себя эту роль. Недавно Польша и Словакия объявили о полном или частичном прекращении военной помощи Украине.