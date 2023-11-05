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40-й "Мастерс" для Джоковича

В финале "Мастерс" в Париже Новак Джокович обыграл Григора Димитрова.
В финале "Мастерс" в Париже Новак Джокович обыграл Григора Димитрова. Авторское право AP Photo/Michel Euler
By Alexander Kazakevich
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Сербский теннисист завоевал юбилейный трофей, одолев в финале Rolex Paris Masters Григора Димитрова из Болгарии.

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Даже плохое самочувствие, на которое он жаловался на этой неделе, не помешало первой ракетке мира штурмовать последний "Мастерс" сезона. 

Новак Джокович стал семикратным чемпионом парижского турнира, обыграв в финале болгарина Григора Димитрова со счётом 6:4, 6:3.

Для 36-летнего серба это уже 40-й выигранный "Мастерс" и 97-й титул в карьере.

После победы Джокович пошутил, что он и 32-летний Димитров – "ветераны тура", добавив, что "всегда рад" разделить с ним корт. 

L'Arbre de Fanti – странный трофей турнира в виде бронзового дерева.

Болгарскому теннисисту, одолевшему на этой неделе Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса, не удалось повторить успех 6-летней давности, когда он взял "Мастерс" в Цинциннати.

Тем не менее он вернулся в топ-15 мирового рейтинга.

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