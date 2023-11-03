Россия снова нацелилась на энергосистему Украины

Рано утром в пятницу Россия начала крупнейшую за несколько недель атаку дронов на Украину, что может стать началом второй зимней кампании ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

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Запустив 38 беспилотников, Россия нанесла удар по жизненно важной инфраструктуре на западе и юге Украины, а также разрушила частные дома и коммерческие здания в Харькове.

Во Львове (Западная Украина) во время пятничных атак пять раз пострадал инфраструктурный объект.

Губернатор Одесской области сообщил об ударе по инфраструктурному объекту в южном регионе.

В Харькове дроны нанесли удары по гражданской инфраструктуре.

Прошлой зимой Россия нанесла более 1200 ракетных и беспилотных ударов по электростанциям Украины, разрушив более 40% электроэнергетической инфраструктуры страны.

Сейчас Украина готовится ко второй зиме российских воздушных ударов по энергосистеме, поскольку температура по всей стране уже опускается примерно до 6 градусов по Цельсию ночью в Киеве, Харькове и Львове.

Ранее министерство обороны Великобритании заявило, что в течение сентября и октября парк тяжелых бомбардировщиков дальней авиации российских ВВС не наносил ударов крылатыми ракетами по Украине, поскольку ему почти наверняка необходимо было пополнить свой сокращающийся запас крылатых ракет.

Россия, скорее всего, будет использовать любые недавно произведенные боеприпасы для нанесения ударов по украинской энергетической инфраструктуре зимой.