США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 425 млн долларов

Вашингтон объявил о выделении дополнительной военной помощи Киеву в размере 425 миллионов долларов. Американские эксперты указывают, что армия РФ готовится к новому штурму Авдеевки. Журналисты установили имена 35 780 российских военных, погибших в Украине с начала полномасштабного вторжения.

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Власти США объявили о новом пакете помощи Украине в размере 425 миллионов долларов.

Как отмечается в сообщении Пентагона, Киеву будет отправлено оружие на сумму до 125 миллионов. Пакет помощи также включает 300 миллионов для укрепления противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе.

В частности, Киев получит средства с лазерным наведением для противодействия дронам, противотанковые комплексы "Джавелин", артиллерийские снаряды, более 3 миллионов патронов и гранат, а также 12 грузовиков для перевозки тяжелого оборудования.

Украинская полиция и военные продолжают эвакуировать мирных жителей, оставшихся в Авдеевке и ее окрестностях.

Российские войска начали массированное наступление на Авдеевку 10 октября с применением авиации, артиллерии и бронетехники.

Эксперты Института изучения войны отмечают, что россияне готовятся к новому - третьему по счету - штурму Авдеевки, и напоминают о больших потерях, которые понесла армия РФ на этом направлении.

Журналисты издания "Медиазона" и Русской службы Би-би-си совместно с командой волонтеров установили по открытым источникам имена 35 780 российских военнослужащих, погибших в Украине с начала полномасштабного вторжения.