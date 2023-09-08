"Замедляется война", ВСУ "нет в небе", на Западе объявлена "санкционная пауза" – Зеленский

По словам Владимира Зеленского, российское превосходство в небе мешает контрнаступлению, но операции ВСУ продвигаются быстрее, чем вводятся санкционные пакеты или поступает западное оружие.
"Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление", – Владимир Зеленский прокомментировал темпы операций ВСУ и заявил, что украинцы отвоёвывают свою территорию быстрее, чем поступает западная военная помощь и вводятся новые пакеты санкций против Москвы.
Выступая на панельной дискуссии в рамках саммита Ялтинской европейской стратегии "Будущее решается в Украине", президент призвал партнёров предоставить Киеву больше дальнобойного оружия, а также ускорить отправку современных истребителей.
"Мы наблюдаем слишком длинную санкционную паузу" со стороны Запада, – добавил украинский лидер в своём видеообращении по итогам саммита.
В конце августа глава государства заявил, что в добавок к уже обещанным Нидерландами, Данией и Норвегией 60 F-16, Украине к началу следующего года необходимо обзавестись ещё сотней американских истребителей-перехватчиков, чтобы не дать России доминировать в воздушном пространстве.
Удар по Кривому Рогу: число пострадавших возросло
В Кривом Роге, где в результате российского ракетного удара погиб один полицейский, возросло число пострадавших.
По уточнённым данным, которые привёл глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ранены 73 человека, из них 35 были доставлены в больницы. Состояние троих молодых мужчин медики оценивают как тяжелое.
Ситуация на северо-востоке
Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о российских авиаударах, миномётных и артиллерийских обстрелах на Купянском направлении.
Накануне в Нацгвардии Украины заявили, что россияне перебрасывают силы с других направлений для ведения обороны на юге.
Российское военное ведомство отчиталось об отражении украинских атак на Купянском и Лиманском направлениях. При этом обе стороны говорят о "колоссальных потерях" противника.
На днях министр обороны Шойгу заявил, что "ни на одном из направлений ВСУ своих целей не достигли".