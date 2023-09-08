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"Замедляется война", ВСУ "нет в небе", на Западе объявлена "санкционная пауза" – Зеленский

Владимир Зеленский ответил критикам темпов контрнаступления и призвал партнёров увеличить и ускорить поставки военной техники.
Владимир Зеленский ответил критикам темпов контрнаступления и призвал партнёров увеличить и ускорить поставки военной техники. Авторское право HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
By Alexander Kazakevich
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По словам Владимира Зеленского, российское превосходство в небе мешает контрнаступлению, но операции ВСУ продвигаются быстрее, чем вводятся санкционные пакеты или поступает западное оружие.

"Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление", – Владимир Зеленский прокомментировал темпы операций ВСУ и заявил, что украинцы отвоёвывают свою территорию быстрее, чем поступает западная военная помощь и вводятся новые пакеты санкций против Москвы.

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Выступая на панельной дискуссии в рамках саммита Ялтинской европейской стратегии "Будущее решается в Украине", президент призвал партнёров предоставить Киеву больше дальнобойного оружия, а также ускорить отправку современных истребителей. 

Война сложная. Усложняются и замедляются все процессы. Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодняшний день наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты.
Владимир Зеленский
президент Украины

"Мы наблюдаем слишком длинную санкционную паузу" со стороны Запада, – добавил украинский лидер в своём видеообращении по итогам саммита. 

В конце августа глава государства заявил, что в добавок к уже обещанным Нидерландами, Данией и Норвегией 60 F-16, Украине к началу следующего года необходимо обзавестись ещё сотней американских истребителей-перехватчиков, чтобы не дать России доминировать в воздушном пространстве.

Удар по Кривому Рогу: число пострадавших возросло

В Кривом Роге, где в результате российского ракетного удара погиб один полицейский, возросло число пострадавших.

По уточнённым данным, которые привёл глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ранены 73 человека, из них 35 были доставлены в больницы. Состояние троих молодых мужчин медики оценивают как тяжелое.

Ситуация на северо-востоке

Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил о российских авиаударах, миномётных и артиллерийских обстрелах на Купянском направлении. 

Накануне в Нацгвардии Украины заявили, что россияне перебрасывают силы с других направлений для ведения обороны на юге. 

Российское военное ведомство отчиталось об отражении украинских атак на Купянском и Лиманском направлениях. При этом обе стороны говорят о "колоссальных потерях" противника.

На днях министр обороны Шойгу заявил, что "ни на одном из направлений ВСУ своих целей не достигли".

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