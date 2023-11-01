By Euronews

Сказать - плохо. Не сказать - ещё хуже. Крупные компании и мировые бренды уже не могут оставаться в стороне от происходящего. Но как поддержать или осудить какую-либо из сторон без ущерба своей репутации?

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7 октября вооружённая палестинская группировка ХАМАС, признанная ЕС террористической организацией, начала нападение на Израиль из сектора Газа.

Боевики, называя свои действия местью за угнетённый народ Палестины, расстреливали, пытали, истязали мирных жителей, устраивали поджоги и погромы целых кварталов и поселений. Около 1400 израильтян были убиты.

Официальные заявления с осуждением нападения выпустили многие крупные компании и предприятия.

Walt Disney пожертвовал 2 млн. долл. (1,9 млн. евро) гуманитарным организациям в регионе, выразив возмущение "ужасными террористическими атаками".

Генеральный директор Amazon Энди Джасси написал в Twitter, что насилие над мирными жителями "шокирует и причиняет боль", а генеральный директор Pfizer Альберт Бурла написал на LinkedIn, что "потрясён этими зверствами".

Для многих всё это было совершенно естественной реакцией. Но были и несогласные.

Они сетовали на то, что компании выражают соболезнования жертвам боевиков ХАМАС, забыв про страдания палестинцев, которые, по их словам, остались незамеченными по сравнению со злодеяниями, творимыми 7 октября.

Вскоре в скандал были втянуты компании Starbucks и McDonald's.

Когда Израиль начал ответные удары по сектору Газа, сеть ресторанов быстрого питания объявила о предоставлении тысячи бесплатных обедов военнослужащим израильской Армии обороны (ЦАХАЛ).

В то время как войска Израиля, как утверждают власти, выполняют важную работу по "ликвидации" ХАМАС в Газе, палестинские группы наставивают, что, раздавая бесплатные обеды, McDonald's поддерживает этническую чистку палестинцев.

Между тем, профсоюз работников Starbucks опубликовал на сайте X пост следующего содержания: "Солидарны с Палестиной!"

Быстрая ответная реакция тут жепоследовала со стороны нескольких еврейских объединений. Но когда Starbucks решила подать на профсоюз в суд, на неё обрушился гнев пропалестинских активистов.

Обозначить позицию или промолчать?

Во времена, предшествовавшие появлению социальных сетей, бренды не были склонны к публичному морализаторству.

Термин "корпоративная социальная ответственность" существует с 1950-х годов, но он скорее связан с филантропией и благотворительностью, а не с заявлениями по более широким культурным и политическим проблемам.

Многие компании раньше считали, что необходимости (да и смысла) высказывать свое мнение по социальным вопросам - будь то аборты, расовая принадлежность или права ЛГБТ - нет.

Однако с распространением социальных сетей в нулевые годы произошёл серьёзный культурный сдвиг.

Поскольку теперь проще что-то обсуждать и обмениваться мнениями, давление на корпорации растёт: они чуть ли не обязаны высказываться о проявлении сциальной несправедливости, даже если это вовсе не касается их непосредственно.

В некоторых случаях это может быть скорее выигрышем, чем бременем для компаний, как это стало очевидно после вторжения России в Украину в 2022 году.

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Поскольку западный мир единогласно и давно определил, кто агрессивно нападает, а кто обороняется, бренды могут демонстрировать свою позицию без особого репутационного риска (если она не противоречит общепринятому мнению, разумеется).

Потребители наблюдали, как на сайтах и на торговых точках появились украинские флаги, а ряд компаний запустили кампании солидарности. Так, платформа Airbnb начала предоставлять бесплатное жилье украинским беженцам.

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на "Евровидении" 14 мая 2022 года. Luca Bruno/AP

Но в случае, когда мнения по одному вопросу в обществе разные, корпоративным активизмом заниматься сложнее.

Ан-Софи Клейс, доцент кафедры корпоративных коммуникаций Гентского университета (Бельгия), учит своих студентов проводить PR-компании в кризисных ситуациях.

Рассуждая о войне Израиля с ХАМАС, она сказала Euronews: "Я не думаю, что здесь существует однозначное решение, которое можно было бы посоветовать компаниям".

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"Единственное, что им следует делать точно, - это быть последовательными", - добавила она.

"Если вы никогда раньше не высказывались по социальным вопросам, и если ваша компания относится к B2B, [...] то, я думаю, вы, скорее всего, будете молчать, - поясняет Клейс. - Но если вы производите товары для потребителей, если вы - бренд, который уже занимал позицию по социальным вопросам [...], то не занять такую позицию сейчас - может показать довольно лицемерным".

Власть и общественность

Попытка определить, насколько израильское наступление поддерживают простые граждане, - задача не из лёгких.

По данным опроса, опубликованного 27 октября в израильской газете "Маарив", почти половина израильтян считает, что с вторжением в Газу лучше не торопиться, хотя мнения постоянно меняются.

В Великобритании, согласно исследования IPSOS, большинство респондентов предпочитают, чтобы британское правительство было скорее нейтральным посредником в конфликте (37%) или вообще не принимало в нём участия (16%), чем поддерживало Израиль (13%) или Палестину (12%).

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Поскольку число погибших в Газе продолжает расти, даты, в которые проводятся опросы, имеют очень большое значение.

Неодинаково реагируют на события и представители политической элиты Запада.

Президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в частности, назвали вторжение Израиля в Газу актом самообороны, однако ряд лидеров, таких как генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступили с критикой израильской операции.

Учитвая всё это, несложно понять, почему в такой момент у компании могут возникнуть сложности с внешней коммуникацией.

Высказываясь на тему войны Израиля с ХАМАС, они, естественно, подвергают себя критике с обеих сторон.

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Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выступает во время заседания Совета Безопасности ООН, 24 октября 2023 года. Seth Wenig/AP

Антисемитизм и законность бойкота

При подготовке этой статьи Euronews связался как с произраильскими, так и пропалестинскими активистами.

К моменту публикации первые ещё не дали комментариев. А представители пропалестинской организации "Бойкот, отказ и санкции" (BDS) - ответили на наши вопросы.

Движение, существующее с 2005 г., призывает отказываться от сотрудничества, покупки товаров и пользования услугами компаний, которые, по мнению активистов, причастны к нарушениям прав палестинцев.

К ним относят технологические HP и Siemens, предприятие розничной торговли Carrefour, страховую компанию AXA, а также популярный бренд спортивной одежды Puma.

"Все усилия, включая бойкот, направленные на привлечение этих компаний к ответственности за поддержку преступлений Израиля против палестинцев, оправданы, и мы призываем их предпринять", - заявили Euronews в BDS.

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В организации отметили, что их действия "уже заставили такие крупные транснациональные компании, как Veolia, Orange и General Mills, отказаться от деятельности в незаконных израильских поселениях".

Впрочем, подход BDS тоже вызывает споры.

В 2019 году парламент Германии пришёл к выводу, что BDS использует антисемитские методы для достижения своих целей, аналогичные заявления прозвучали от представителей политической элиты Франции и Великобритании.

В США в ряде штатов были приняты законопроекты, направленные на противодействие антиизраильским бойкотам, однако многие из этих инициатив были юридически оспорены на основании принципа свободы слова, поскольку бойкотирующие организации утверждают, что им должно быть разрешено критиковать израильское государство.

В конечном счёте, дебаты вокруг BDS проливают свет на сложность обсуждения войны между Израилем и ХАМАС, поскольку, осуждая наступательные действия ЦАХАЛ, компании делают себя уязвимыми для обвинений в антисемитизме.

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В связи с ростом напряжённости, очевидно, что после 7 октября словесные и физические атаки, направленные на евреев, приобрели угрожающие масштабы.

В понедельник в Дагестане, где большинство населения составляют мусульмане, сотни мужчин ворвались в аэропорт в поисках израильских пассажиров. В Великобритании отметили рост числа преступлений на почве антисемитизма в октябре на 1 353% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компании должны действительно учитывать свои ценностные ориентиры - действовать и коммуницировать в соответствии с ними. Ан-Софи Клейс доцент кафедры корпоративных коммуникаций Гентского университета

Хотя опасения по поводу антисемитизма вполне оправданны, существует проблема, связанная с тем, что люди путают критику израильского государства с нападками на еврейский народ.

Некоторые намеренно размывают границы между поддержкой ХАМАС и поддержкой палестинского народа, причисляет тех, кто выступает против вторжения Израиля, к сторонникам терроризма.

Пэтому трудно добиться того, чтобы позиция компания ни коим образом не сказалась на её популярности среди потребителей.

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Тем не менее, профессор Клейс подчеркнула: "Есть разница между тем, что вы должны делать с моральной точки зрения, и тем, что вы должны делать с точки зрения стратегии и репутации".

Она пояснила, что компании должны "действительно учитывать свои ценности - действовать и коммуницировать в соответствии с ними".