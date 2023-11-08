Страны G7 потребовали немедленного освобождения израильских заложников

By Euronews

Главы МИД стран G7 вновь подтвердили право и обязанность Израиля защищать себя и стремиться к тому, чтобы нападения 7 октября больше никогда не повторились.

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Министры иностранных дел стран "большой семерки" выступили с единой позицией относительно войны Израиля с ХАМАС. В заявлении, принятом по итогам встречи в Токио, главы МИД призвали к немедленному освобождению заложников и установлению гуманитарных пауз и коридоров для ускорения доставки помощи гражданскому населению сектора Газа. Министры безоговорочно осудили террористическое нападение ХАМАС на Израиль.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:"Министры "большой семерки" подтвердили нашу твердую поддержку права и обязанности Израиля защищать себя и стремиться к тому, чтобы нападения 7 октября никогда больше не повторились. Мы все согласились с тем, что гуманитарные паузы будут способствовать достижению ключевых целей по защите палестинского гражданского населения, увеличению устойчивого потока гуманитарной помощи, предоставлению возможности нашим гражданам и иностранным гражданам покинуть территорию анклава, и освобождению заложников".

Говоря о послевоенном обустройстве сектора Газа, госсекретарь США сказал, что Израиль не должен вновь оккупировать анклав. Главы МИД "большой семерки" назвали концепцию сосуществования двух государств единственным способом достижения справедливого, прочного и безопасного мира.