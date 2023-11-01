На фоне войны Израиля с ХАМАС в мире растет число актов антисемитизма

By Euronews

Во Франции на фасадах жилых домов обнаружены звезды Давида. В США усилили охрану университетских городков.

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Десятки звезд Давида на фасадах жилых домов обнаружены в четырнадцатом округе Париже и пригородах французской столицы.

Комиссариат полиции округа ведет расследование по факту причинения ущерба имуществу при отягчающих обстоятельствах — по признаку происхождения, религии или этнической принадлежности.

Угрозы в адрес еврейской общины и Израиля появляются соцсетях. Глава МВД Франции напомнил онлайн-платформам об обязательствах по модерации контента.

Жеральд Дарманен, глава МВД:"Очевидно, что это абсолютно неприемлемо. Поэтому мы даем этим платформам еще несколько часов, чтобы отреагировать на запросы полиции об удалении контента и установлении личности авторов".

Напряженность в отношениях между произраильскими и пропалестинскими группами возникла в некоторых университетских городках США. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о мерах по защите студентов в кампусах.

Кэти Хокул , губернатор Нью-Йорка:"Позвольте мне еще раз самым решительным образом сказать: каждый житель Нью-Йорка имеет право чувствовать себя в безопасности и быть в безопасности в своей повседневной жизни. И мы не должны соглашаться на что-либо меньшее".

Рост антисемитских настроений отмечен и в Испании. Президент Федерации еврейских общин Испании Исаак Бенсакен сказал, что евреи переживают сейчас очень тревожный момент.

Исаак Бенсакен, глава Федерации еврейских общин Испании:"Обеспокоены ли мы?. Да. И очень серьезно. Того, что произошло в первые 8-9 дней конфликта, не было в нашей стране в течение многих лет".

Нынешний виток палестино-израильского конфликта является самым смертоносным для обеих сторон. ЕС и США после нападения ХАМАС заявили, что поддерживают право Израиля защищать себя, в то время как в большинстве арабских стран осудили действия Израиля в секторе Газа.