ВСУ совершили "комбинированную атаку" на Крым и Севастополь

Киев сообщает об "успешной атаке по системе ПВО в Крыму". В Миобороны РФ утверждает, что ВС РФ её отразили, сбив восемь ракет Storm Shadow в небе над полуостровом.

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Украинские силы атаковали Крымский полуостров. Об этом ВСУ сообщили в официальной сводке.

"Вооруженные силы Украины поразили стратегический объект системы ПВО в Крыму", говорится в ней.

Подробности не приводятся.

Прокремлёвские военные телеграмм-каналы сообщают о "комбинированной атаке", уточняя, что Украина запустила две американские ракеты ATACMS по объектам ВС России у села Оленевка. Есть неподтверждённая информация о нескольких раненных военных и мирных жителях.

Власти Севастополя заявили, что в понедельник днём в городе была объявлена воздушная тревога, на некоторое время было перекрыто движение по Крымскому мосту.

Минобороны РФ доложило о том, что около часу дня мск. вр. ВСУ пытались атаковать Крым восемью крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow британо-французского производства. "Все ракеты сбиты средствами ПВО", - добавили в ведомстве.

Там также отчитались об уничтожении 36 украинских беспилотников над акваторией Чёрного моря минувшей ночью.