Украина атаковала беспилотниками Курскую АЭС

By Euronews

Москва обвинила Киев в ядерном терроризме, призвав правительства других стран осудить атаку.

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Россия обвинила Украину в повреждении склада ядерных отходов на Курской АЭС. ВСУ атаковали его беспилотниками, начинёнными взрывчаткой, заявили в российском министерстве иностранных дел. Один из дронов повредил стены хранилища, два других упали на административное здание, уточнили в ведомстве.

Его представитель Мария Захарова назвала атаку "актом ядерного терроризма", который мог "привести к полномасштабной ядерной катастрофе". Она призвала правительства других стран осудить действия Киева.

Существенных разрушений и жертв нет, АЭС продолжила работу в штатном режиме, заявили в пресс-службе.

Тем временем, российское министерство обороны доложило о том, что в субботу средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников: четыре - на западе Орловской области и ещё два - над Тульской областью.

По словам представителя украинской армии, в результате авиаудара ВС РФ по Херсону семь человек получили ранения. Россия также атаковала Днепропетровскую область четырьмя ракетами "Искандер", три из них были сбиты, о чём отчитались ВСУ.

Субботние воздушные атаки последовали за несколькими неделями интенсивных боёв в районе Авдеевки. Российские силы пытаются окружить город ценой больших потерь, утверждает Киев. Глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил своему американскому коллеге Ллойду Остину, что в боях за Авдеевку погибли около 4 тысяч российских солдат. Проверить эти данные в условиях военных действий не представляется возможным.

"Вероятно, это подорвёт наступательный потенциал России в долгосрочной перспективе”, - говорится аналитическом материале Института изучения войны.