Генштаб ВСУ: БДК "Цезарь Куников" потоплен

By Euronews

Власти Украины сообщили об уничтожении большого десантного корабля Черноморского флота РФ "Цезарь Куников" в ночь на 14 февраля. В Минобороны РФ и Кремле эту информацию не комментировали.

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В Чёрном море вблизи Алупки в ночь на 14 февраля уничтожен большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Цезарь Куников", сообщили в Генштабе ВСУ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины уточнили, что военный корабль был потоплен с помощью морских дронов "Магура V5", и опубликовали видеозапись атаки.

"Цезарь Куников" получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Символично, что российский офицер, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад", − отметили в ГУР МОУ.

В Минобороны России и Кремле не комментировали сообщения украинской стороны. В утренней сводке МО РФ говорится лишь о перехвате и уничтожении "дежурными средствами ПВО беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (1 БпЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БпЛА)".

В ГУР МОУ отметили, что БДК "Цезарь Куников" - один из самых новых российских кораблей. Весной 2022 года он получил повреждения в результате обстрела ВСУ в порту Бердянска. Тогда был потоплен большой десантный корабль "Саратов".