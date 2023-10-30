В ходе наземной операции ЦАХАЛ в Газе освобождена заложница

ЦАХАЛ сообщает, что в ходе наземной операции в секторе Газа удалось освободить военнослужащую, которая была захвачена боевиками 7 октября. Публикацию ХАМАС видео с тремя другими заложницами в Израиле назвали "жестоким пропагандистским трюком".

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Израильские военные сообщили, что в ходе наземной операции в секторе Газа освобождена одна из заложниц, которую боевики ХАМАС захватили 7 октября. Это рядовая ЦАХАЛ Ори Мегидиш.

В понедельник ХАМАС опубликовала видео с тремя другими израильскими заложницами.

Одна из женщин в кадре обращается к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на иврите с призывом сделать всё возможное для освобождения людей и обвиняет руководство страны в том, что оно не смогло защитить гражданское население в день нападения.

Нетаньяху назвал публикацию видео "жестоким пропагандистским трюком" со стороны ХАМАС.

По данным властей Израиля, более 230 заложников удерживаются боевиками в сети подземных туннелей в секторе Газа.

В понедельник израильское министерство иностранных дел подтвердило гибель 23-летней гражданки Германии Шани Лук, которая была захвачена ХАМАС во время нападения на участников музыкального фестиваля.

Боевики продолжают обстреливать израильские города из Газы. Сирена воздушной тревоги звучала в понедельник в Иерусалиме.