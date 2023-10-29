ХАМАС предлагает обмен

By Euronews

ХАМАС предлагает обменять всех гражданских израильских заложников на палестинских заключенных в израильских тюрьмах - в Израиле называют это предложение психологическим террором

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ХАМАС предложил обменять всех гражданских израильских заложников на палестинских заключенных из израильских тюрем. По словам лидера организации в секторе Газа Яхьи Синвара, это можно сделать прямо сейчас или постепенно.

Биньямин Нетаньяху сообщил, что военный кабинет обсуждал такую возможность, но решения не принял. В субботу израильский премьер встретился с семьями заложников, заверив, что страна использует все возможности для их возвращения.

Йоав Галлант, министр обороны Израиля: "Пока военное давление будет усиливаться, пока будет усиливаться огневая мощь, пока мы будем наносить более сильные удары по ХАМАС, у нас будет больше шансов прийти к ситуации, когда ХАМАС согласится на решения, которые позволят добраться до ваших близких".

Многие израильтяне считают главу правительства ответственным за сложившуюся ситуацию. В Тель-Авиве семьи заложников провели акцию протеста, требуя отставки Нетаньяху и четкого плана по спасению их близких.

По данным ЦАХАЛ, в руках радикалов оказались 230 человек, ХАМАС заявляет о сотнях заложников.