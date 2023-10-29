EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

ХАМАС предлагает обмен

Близкие израильских заложников требуют от правительства представить план по их возвращению
Близкие израильских заложников требуют от правительства представить план по их возвращению Авторское право AP Photo/Petros Giannakouris
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

ХАМАС предлагает обменять всех гражданских израильских заложников на палестинских заключенных в израильских тюрьмах - в Израиле называют это предложение психологическим террором

РЕКЛАМА

ХАМАС предложил обменять всех гражданских израильских заложников на палестинских заключенных из израильских тюрем. По словам лидера организации в секторе Газа Яхьи Синвара, это можно сделать прямо сейчас или постепенно.

Биньямин Нетаньяху сообщил, что военный кабинет обсуждал такую возможность, но решения не принял. В субботу израильский премьер встретился с семьями заложников, заверив, что страна использует все возможности для их возвращения.

Йоав Галлант, министр обороны Израиля: "Пока военное давление будет усиливаться, пока будет усиливаться огневая мощь, пока мы будем наносить более сильные удары по ХАМАС, у нас будет больше шансов прийти к ситуации, когда ХАМАС согласится на решения, которые позволят добраться до ваших близких".

Многие израильтяне считают главу правительства ответственным за сложившуюся ситуацию. В Тель-Авиве семьи заложников провели акцию протеста, требуя отставки Нетаньяху и четкого плана по спасению их близких.

По данным ЦАХАЛ, в руках радикалов оказались 230 человек, ХАМАС заявляет о сотнях заложников.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

ЦАХАЛ: в Газе начался "этап настоящей войны"

"Расширение" операции в Газе: там пропали телефонная связь и интернет

ЦАХАЛ усиливает удары по сектору Газа и расширяет наземные операции

Хамас Израиль Сектор Газа Биньямин Нетаньяху Война Израиля с ХАМАС