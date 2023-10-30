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Число израильских заложников ХАМАС возросло

Акция в поддержку палестинцев у посольства Израиля в Афинах / Греция, воскресенье, 29 октября 2023 года
Акция в поддержку палестинцев у посольства Израиля в Афинах / Греция, воскресенье, 29 октября 2023 года Авторское право Yorgos Karahalis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Произраильские акции в Женеве и Афинах. Пропалестинские протесты в европейских городах. Число заложников ХАМАС возросло до 239.

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Длинный белый стол накрыли в субботу в Женеве с пустующими 230 местами - по числу израильтян, захваченных ХАМАС. Прокурор МУС Карим Хан, приехавший в Египет в надежде проникнуть в сектор Газа, призвал к немедленному освобождению всех пленников и их безопасному возвращению к  семьям. Акция в Женеве - редкий пример произраильской демонстрации в Европе.

Саша Леви, организатор акции в Женеве

"Сегодня мы находимся перед Организацией Объединенных Наций, которую мы просим без промедления сообщить публично и всему миру, чтобы они должны немедленно освободить их, освободить наших 230 заложников, они заложникивсего мира, а не только Израиля".

В воскресенье стало известно, что число заложнико возросло до 239.

В Афинах плакаты с их портретами были установлены в парке, на церемонии присутствовало несколько десятков человек. В то же время пропалестинская манифестация в греческой столице собрала около 15 000 участников, которые направилась к посольству Израиля.

За последнее время по всей Европе прошли десятки масштабных демонстраций в поддержку палестинцев. В воскресенье протесты против действий Израиля в секторе Газа прошли в нескольких европейских городах, в том числе Мадриде, Лиссабоне и Гааге. Министерство обороны Израиля в воскресенье опровергло утверждения о том, что ХАМАС готов обменять всех заложников на палестинских заключенных израильских тюрем.

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