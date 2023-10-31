ЦАХАЛ "методично продвигается" вглубь сектора Газа

По словам Биньямина Нетаньяху, израильская армия "методично продвигается" в палестинском анклаве. Премьер-министр исключил возможность прекращения огня, к которому призывают гуманитарные организации.

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Ночью ЦАХАЛ продолжил наносить авиаудары по сектору Газа. На заседании кабмина Биньямин Нетаньяху заявил о "методичном" продвижении вглубь палестинского анклава.

По словам представителя группировки ХАМАС, израильским силам не удалось войти в город Газа "за исключением некоторых ограниченных районов".

Ранее сообщалось об израильских танках на дороге Салахедин и попытках фактически разделить территорию на две зоны. Армия обороны Израиля не раскрывает подробностей о том, насколько далеко продвинулись войска в рамках расширенной наземной операции.

"Бригады Аль-Кассам" – военизированное крыло ХАМАС – утверждают о боестолкновениях на юге и северо-западе анклава. Ранее Биньямин Нетаньяху говорил, что Израиль создал безопасную зону для мирных жителей на юге сектора Газа. Министр по стратегическим вопросам Израиля Рон Дермер уточнил, что речь идёт о юго-западе.

Отвечая на вопрос о том, свидетельствует ли большое число погибших в Газе о том, что Израиль осуществляет "коллективное наказание народа Палестины", израильский премьер сказал, что "ни один мирный житель не должен погибнуть", добавив, что "ХАМАС не даёт людям уйти, удерживая их в зонах конфликта".

Он также исключил возможность прекращения огня:

Призывы к прекращению огня – это призывы к Израилю капитулировать перед ХАМАС, капитулировать перед терроризмом, капитулировать перед варварством. Этого не произойдёт. В Библии сказано, что есть время миру и время войне. Сейчас время войне. Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Соединённые Штаты приветствуют восстановление связи и доступа в Интернет в секторе Газа. "В выходные мы дали понять правительству Израиля, что коммуникационные сети должны быть восстановлены, и мы рады, что оно предприняло шаги для этого", – заявил журналистам представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Чиновник также сообщил, что в понедельник в Газу въехало 45 грузовиков с гуманитарной помощью. Агентство Минобороны Израиля COGAT говорит о 39 грузовиках.

Международные организации подчёркивают, что продовольствия и медикаментов критически не хватает.

"Немногочисленные конвои через Рафах – капля в море по сравнению с потребностями более чем 2 млн человек, оказавшихся в ловушке в Газе", – заявил Филипп Лаззарини, глава агентства ООН по оказанию помощи палестинцам (UNRWA).

Я хочу сделать акцент на том, что Израиль без дальнейших проволочек должен приложить заметные усилия для того, чтобы гражданское население получало основные продукты питания, лекарства, анестетики, морфий. До нас доходят сообщения о том, что операции делают без этих базовых медикаментов, как будто мы живём в средневековье. Карим Хан прокурор Международного уголовного суда

В ассоциации "Врачи мира" (MDM) утверждают, что в Газе хирурги "оперируют на полу", делают кесарево сечение или "ампутации детям без анестезии".

Палестинский Красный Полумесяц сообщил о новых ударах в районе больницы Аль-Кудс. "Здание трясется, перемещённые гражданские лица и персонал на рабочих местах находятся в страхе", – говорится в заявлении организации на платформе X.

Израиль регулярно обвиняет ХАМАС в том, что он прячет в больницах оружие и укрывает боевиков, в радикальной группировке это отрицают.