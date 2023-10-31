Журналист Reuters был убит в Ливане в результате "целенаправленного" удара – отчёт RSF

В организации "Репортёры без границ" заявили, что удары по группе журналистов на юге Ливана, в результате которых погиб Иссам Абдалла, были нанесены целенаправленно. Расследование продолжается.

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Что произошло на границе между Израилем и Ливаном 13 октября, когда под огнём погиб оператор агентства Reuters Иссам Абдалла?

Организация "Репортёры без границ" (RSF), которая проводит собственное расследование, опубликовала видеореконструкцию трагедии. В НПО считают, что речь не идёт о случайной жертве.

"По месту, где находились журналисты в Альма-эш-Шаабе, был нанесён не один, а два прицельных удара с разницей в 37-38 секунд. Стреляли с востока, со стороны израильской границы. Били специально по тому месту, где стояли журналисты", – заявил Джонатан Дагер, руководитель ближневосточного отдела RSF, ссылаясь на данные собственной баллистической экспертизы.

В документе не содержится выводов о том, кто именно стоит за бомбардировкой.

Абдалла работал на месте с коллегами по Reuters, а также журналистами медиагрупп Al Jazeera и AFP. Несколько человек получили ранения.

Отмечается, что журналисты находились на открытой местности в касках и бронежилетах с надписью "пресса". На крыше их автомобиля, по словам очевидцев, также значилась надпись "пресса".

"Мы дали понять, что в тот день нас атаковали израильтяне, две израильские ракеты. Для нас сомнений быть не может. Это произошло не впервые. 9 октября нас также атаковала израильская ракета", – утверждает Кармен Джухадар, корреспондент "Аль-Джазиры".

Первоначальные выводы отчёта RSF по запросу Reuters прокомментировали в ЦАХАЛ. Там заявили, что не преследуют журналистов намеренно и что расследуют события 13 октября.

"Нападение на журналистов – военное преступление. Нет никакого оправдания атакам на журналистов, освещающих события в зоне конфликта", – говорит Джонатан Дагер.

По данным Комитета защиты журналистов (CPJ), с 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на израильские кибуцы, конфликт унёс жизни по меньшей мере 31 журналиста. 26 человек погибли в секторе Газа, четверо – в Израиле, один был убит в Ливане.