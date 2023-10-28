Борьба за выживание в секторе Газа

В городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа был разграблен пункт выдачи гуманитарной помощи БАПОР. ООН предупреждает: запасы продовольствия, воды и топлива на исходе.

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Жители Газы выстраиваются в длинные очереди за водой и хлебом. Вокруг - мусор, обломки и руины. Минувшей ночью в ходе массированных авиаударов Израиля были разрушены сотни домов в анклаве.

Глава европейской дипломатии заявил, что Евросоюз осуждает любого рода атаки на гражданское население, включая продолжающиеся неизбирательные ракетные обстрелы Израиля, и требует немедленного освобождения всех заложников. Жозеп Боррель добавил:

"Газа находится в полном мраке и изоляции, в то время как продолжаются интенсивные обстрелы. БАПОР предупреждает об отчаянном положении жителей Газы без электричества, продовольствия, воды. Слишком много гражданских лиц, включая детей, было убито. Это противоречит международному гуманитарному праву".

Фолькер Тюрк, Верховный комиссар ООН по правам человека:

"Вчерашние ночные бомбардировки Газы израильскими войсками и наземные операции, как сообщается, были самыми интенсивными за всё время. Они вывели этот ужасный кризис на новый уровень насилия и боли".

В городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа был разграблен пункт выдачи продовольствия БАПОР - Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

Выбив двери склада, жители вынесли оттуда всё, что могли.

В анклаве с населением свыше двух миллионов человек, где нет ни водоснабжения, ни электричества, заканчиваются вода, еда и топливо, грядёт гуманитарная катастрофа, предупреждают в ООН.