ЦАХАЛ: в Газе начался "этап настоящей войны"

By Euronews

Накануне вечером израильские войска зашли в северную часть сектора Газа и продолжают вести там бои. В ночь на субботу ЦАХАЛ уничтожил 150 подземных туннелей ХАМАС, заявили в Тель-Авиве.

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В секторе Газа начался "этап настоящей войны", заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари на дневном брифинге. Накануне вечером армия Израиля вошла в северную часть палестинского анклава и до сих пор ведет там бои с ХАМАС при мощной огневой поддержке с воздуха.

В ночь на субботу войска поразили 150 подземных туннелей, используемых боевиками.

Всего после начала обострения конфликта погибли 311 израильских военных.

По словам Хагари, прошедшей ночью был убит глава ВВС палестинских боевиков Асем Абу Ракаб, которого ЦАХАЛ считает одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября. Тогда погибли более 1400 человек, заявили в Тель-Авиве.

Между тем подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы сообщил, что количество погибших в секторе мирных жителей возросло до 7700, почти половина из них — дети. Сотни домов были полностью разрушены в результате бомбардировок Израиля. Самые серьезные разрушения, согласно заявлениям боевиков, — в районах больниц Аль-Шифа и так называемого Индонезийского госпиталя в Джебалии. Ранее в Тель-Авиве утверждали, что ХАМАС размещает свои командные центры в больницах. Боевики это отрицают.

Свою озабоченность масштабами операции ЦАХАЛ в Газе выражают родственники израильских заложников, увезенных в палестинский анклав 7 октября. Их представители потребовали срочной встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить безопасность пленных. По последним данным, ХАМАС удерживает 229 израильтян.