Израильские ВВС авиаударами сравняли с землёй целые кварталы на севере сектора Газа. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar.

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Спустя три недели после начала бомбардировок израильскими войсками компания Maxar, специализирующаяся на космических технологиях, опубликовала спутниковые снимки, демонстрирующие масштабы разрушений в секторе Газа.

По данным министерства здравоохранения, возглавляемого ХАМАС, число погибших палестинцев превысило 7000 человек. Израиль продолжает наносить разрушительные авиаудары в ответ на вторжение боевиков 7 октября, в результате которого погибли 1400 человек и еще более 200 - были взяты в заложники.

Такого количества жертв и масштаба разрушений не было ни в одной из четырёх кровопролитных войн между Израилем и ХАМАС.

Более миллиона человек покинули свои дома, причем многие последовали израильскому призыву эвакуироваться на юг, в то время как Израиль ведёт обстрел всей территории анклава.

На снимках отчётливо видно, как целые ряды многоквартирных домов превратились в груду обломков и пыли.

Город Бейт-Ханун на севере сектора Газа. Первый снимок сделан 10 октября, второй - 21 октября.

Компания Maxar опубликовала и другие снимки, на которых запечатлены различные участки анклава.

Комплекс из 13 многоэтажек в районе лагеря беженцев Аль-Шати в Газе уничтожен почти полностью: от него остались лишь несколько покосившихся фрагментов фасада зданий.

В ЦАХАЛ утверждают, что удары наносятся только по объектам ХАМАС, и обвиняют в боевиков в том, что они используют мирное население в качестве живого щита. Израильские военные заявили, что в результате недавнего обстрела был убит один из организаторов массовых убийств 7 октября - Шади Баруд, глава разведывательного подразделения ХАМАС.

С начала войны палестинские боевики выпустили тысячи ракет по Израилю.

На спутнике показан квартал Ататра в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Первый снимок был сделан 10 мая, второй - 21 октября.

Квартал Аль-Карама, расположенный в северной части анклава, на морском побережье. Первая фотография сделана 10 мая, вторая - 21 октября.

В Газе, где нет электричества и нарушено водоснабжение, заканчиваются запасы продовольствия, медикаментов и топлива для работы аварийных генераторов.

Город Бейт Ханун на севере сектора Газа. Справа снимок, сделанный 11 мая, слева - 21 октября.

В последние дни чуть более 70 грузовиков с гуманитарной помощью пересекли египетскую границу через КПП Рафах - единственный пункт въезда в Газу, не контролируемый еврейским государством.

Однако, по словам работников гуманитарных организаций, эти грузы удовлетворяют лишь малую часть растущих потребностей населения. До войны в Газу ежедневно въезжало в среднем 500 грузовиков.