ООН: в секторе Газа "начинают рушиться основы гражданского порядка"

ЦАХАЛ наращивает военное присутствие в палестинском анклаве и призывает жителей сектора бежать на юг. Именно там, как сообщили в ООН, встречаются случаи мародёрства при распределении гуманитарной помощи. Израиль объявил о возобновлении работы ещё одного водопровода, ведущего в Газу.

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Израильская армия "постепенно наращивает наземные операции" в секторе Газа, нанося удары по боевикам ХАМАС, в северную часть территории входят танки.

"Ночью мы ввели дополнительные подразделения, они присоединились к силам, уже ведущим боевые действия" в анклаве, заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

За последние сутки израильские истребители "нанесли удары по более чем 450 военным объектам".

Воскресный обстрел Израиля

Вооруженное крыло группировки ХАМАС опубликовало в воскресенье видеозапись, на которой, как утверждается, показан запуск ракет в сторону Израиля "в ответ на расправу над мирным населением".

Израильские СМИ сообщают, что в центральной части Израиля, включая Тель-Авив, сработали сирены ракетной тревоги "Цева Адом".

"Гражданский порядок начинает рушиться"

На юге сектора Газа, куда гражданскому населению приказано бежать, сообщается о случаях мародёрства в центрах распределения гуманитарной помощи.

"Основы гражданского порядка начинают рушиться после трёх недель войны и жёсткой блокады Газы", – заявил Томас Уайт из Ближневосточного агентства ООН (UNRWA).

По его словам, люди, в частности выносили пшеничную муку и гигиенические принадлежности. Он также добавил, что "напряжённость и страх усиливаются" из-за перебоев со связью.

Палестинский Красный Полумесяц, работающий в Газе, утверждает, что получил от Израиля приказ эвакуировать больницу Аль-Кудс. В организации также сообщили о прилётах в воскресенье утром "в 50 метрах от больницы".

Подконтрольный ХАМАС Минздрав в Газе сообщил, что число погибших превысило 8 тысяч, среди них – более 3 тысяч детей.

Восстановление работы водопровода. В Газу возвращается связь

Израиль возобновил работу второго из трёх водопроводов, обеспечивающих подачу воды в сектор Газа, и теперь на палестинскую территорию, управляемую ХАМАС, будет поступать в общей сложности около 28,5 млн литров воды в день.

Об этом сообщили в COGAT, агентства Минобороны Израиля, координирующего работу с палестинцами, отметив, что это составляет около половины объёма довоенных поставок.

В воскресенье утром мобильная и интернет-связь в секторе Газа были частично восстановлены, об этом сообщили два провайдера (Paltel и Jawwal) и мониторинговая группа NetBlocks.