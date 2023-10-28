Массовые манифестации проходят в европейских столицах, в некоторых - несмотря на запрет властей. Участники требуют прекратить огонь в секторе Газа и открыть гуманитарный каридор для палестинских беженцев.

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Тысячи людей собирались в центре Лондона, чтобы призвать к мирному разрешению конфликта в Газе и выразить поддержку палестинскому народу.

Израильские силы без передышки бомбят анклав с ночи, наземная операция продолжается. Разрушения уже приобрели масштабный характер на 22 день войны Израиля с ХАМАС, которая началась после кровавой атаки боевиков на еврейское государство.

Участники акции требовали прекратить огонь. Некоторые выкрикивали лозунг: "От реки до моря Палестина будет свободной", который многие евреи считают антисемитским и всопринимают как посягательство на территорию Израиля и призыв к его уничтожению.

Полиция ожидает участия в акции примерно 100 тысяч человек.

Митинги также запланированы в других городах Британии, таких как Манчестер и Глазго.

В центре Парижа тоже проходит манифестация в поддержку палестинцев, несмотря на запрет властей. Накануне его подтвердил и суд. Он обосновал своё решение наличием "серьёзного риска нарушения общественного порядка". Тем более что местная полиция мобилизована на финал чемпионата мира по регби. Ассоциации, пытавшиеся оспорить запрет префектуры в суде, назвали вердикт "политическим".

Протестующие на площади Шатле потребовали открыть гуманитарный коридор для мирных палестинцев Газы.

Администрация Орлеана и Монпелье разрешили проведение митингов.

Недолго пустовали улицы Рима. Разойдясь вечером после пятничной демонстрации, участники вновь вернулись туда на следующий день с палестинскими флагами в руках.

Между тем, премьер-министр Джорджа Мелони заявила в субботу, что решение Италии воздержаться при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа, было направлено на то, чтобы остановить эскалацию между ХАМАС и Израилем. "Это была самая сбалансированная из всех возможных позиций", - заявила Мелони журналистам.