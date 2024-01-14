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Массовые выступления в поддержку Палестины

Рим. Манифестация
Рим. Манифестация Авторское право Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By euronews
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Во многих городах по всему миру прошли массовые демонстрации под палестинскими флагами

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Во время "Всемирного дня действий в поддержку Палестины" десятки тысяч людей собрались на массовые митинги в мировых столицах от Вашингтона до Аммана, требуя прекращения огня и остановки войны в Газе.

В Вашингтоне, в частности, манифестанты выразили свой гнев в адрес администрации Джо Байдена, требуя полностью прекратить американскую помощь Израилю.

В Лондоне демонстранты призывали обратить внимание на отчаянную ситуацию в Газе, где не осталось условий для нормальной жизни. На массовой акции протеста в столице Великобритании появилась гигантская кукла по имени Маленькая Амаль (в переводе с арабского означает "Надежда").

За маршем наблюдали 1700 полицейских, было произведено несколько арестов по подозрению в поддержке запрещенных террористических организаций и разжигании расовой ненависти.

В свою очередь граждане Израиля собрались, чтобы напомнить о том, что более 130 заложников все еще удерживаются боевиками. В центре Тель-Авива они установили инсталляцию в виде подземного туннеля, похожего на те, в которых, по некоторым данным, содержались заложники.

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