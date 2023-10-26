Европол предупреждает: большинство терактов, которые в ближайшем будущем могут быть совершены в ЕС, планируются террористами-одиночками, причём наибольшую угрозу в Западной Европе представляют исламисты.

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Всего неделю назад Абдесалем Лассуэд вверг Брюссель в ужас.

Даже люди из ближайшего окружения тунисца, находившегося в Бельгии нелегально, не знали, что тот собирается совершить террористический акт.

После того как он застрелил двух граждан Швеции и ранил третьего, чтобы "отомстить мусульманам", его супруга, работавшая в парикмахерской, вместе с дочерью укрылась в местном полицейском участке.

"Я никогда ничего не замечала и не видела никаких признаков радикализации. Мы были такой же парой, как и все остальные", - сказала она бельгийским СМИ.

Через несколько часов после нападения группировка "Исламское государство" заявила, что Лассуэд был "боевиком" этой террористической организации. Однако местные власти предположили, что он действовал в одиночку.

"Гипотеза о том, что речь идёт об "одиноком волке", кажется наиболее вероятной", - сказал федеральный судья Фредерик Ван Лев. Однако через несколько дней после начала расследования французские прокуроры предъявили обвинения ещё двум людям.

В стране объявлен максимальный уровень террористической опасности. В Германии усилена охрана еврейских учреждений. Начеку спецслужбы стран по всей Европе.

Исламисты по-прежнему представляют собой самую серьёзную террористическую угрозу в Западной Европе, и "большинство терактов, которые в ближайшем будущем могуть быть совершены в ЕС, планируюся именно террористами-одиночками", - заявил Euronews пресс-секретарь Европола Ян Оп Ген Оорт.

В организации предполагают, что "одинокие волки" не так уж одиноки, поскольку процесс вербовки и радикализации кем-то организован.

Так кто же вербует террористов в Европе?

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон возлагает цветы к стихийному мемориалу жертв теракта. BENOIT DOPPAGNE/AFP

У каждого волка есть своя стая

В октябре в течение одной недели во Франции и Бельгии произошли два теракта, совершённые исламистами-одиночками: сначала нападение с ножом на школу в Аррасе, затем стрельба в Брюсселе.

Сообщается, что Европол ведёт ежедневный мониторинг событий и принимает меры предосторожности в связи с эскалацией конфликта между Израилем и ХАМАС.

По данным газеты El Mundo, только в Испании под наблюдением спецслужб находится более 300 "волков-одиночек", поскольку эта страна считается транзитной для многих радикалов из Северной Африки в Европу.

"Если мы проанализируем ситцацию с терактами в ЕС, то увидим, что после волны атак, которую он пережил в контексте сирийской войны, интенсивность начала снижаться с 2018 года, - сказала Euronews Карола Гарсия-Кальво, старший научный сотрудник по глобальному терроризму мадридского Королевского института Элькано.

Теракты в Париже 13 ноября 2015 года, включая нападение на зрителей концертного зала Bataclan, считаются последней "сложной серией скоординированных атак", организованной "Исламским государством". После в Европе происходили только теракты, совершённые преступниками обособленно.

"Хотя они и действуют в одиночку, но впоследствии, в ходе расследования часто выясняется, что у нападавшего были контакты с другими людьми, связанными с террористическими группировками. То есть они были не так одиноки, как казалось", - добавляет Гарсия-Кальво.

Люди у концертного зала "Батаклан" во время церемонии, посвящённой второй годовщине теракта, 13 ноября 2017 года. Francois Mori/AP

Как вербуют "одиноких волков"?

Цифры, приведённые в последнем докладе Европола, очень чётко характеризуют ситуацию в ЕС. В 2022 году 266 из 330 арестованных на территории Европы террористов были джихадистами.

Одна из ключевых проблем: распространение пропаганды посредством Интернета и её потенциал для радикализации.

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Это облегчает уязвимым категориям людей, не имевшим ранее связей с терроризмом, доступ к контенту и идеям экстремистского характера.

"Террористические сети могут нацеливаться на таких уязвимых людей и манипулировать ими, чтобы те совершали террористические акты своими силами, казалось бы, в одиночку, но на самом деле служа целям крупных организаций", - объясняет Ян Оп Ген Оорт из Европола.

"Социальная изоляция и отсутствие надёжной системы поддержки остаются ключевыми уязвимыми местами. Террористы используют эти бреши для распространения своих идей и вербовки новых последователей. Это вызывает особую тревогу, учитывая растущее число молодых людей, в том числе несовершеннолетних, которые подвергаются террористической пропаганде в Интернете", - добавил он.

По мнению исследователя из Королевского института Элькано, крупные мировые террористические группировки, такие как "Аль-Каида" или "Исламское государство", обратились к Интернету, поскольку их внешние оперативные структуры вышли из строя.

"По этой причине в настоящее время предпочтительной стратегией этих группировок в Европе являются отдельные участники, разделяющие идеологию и цели организации и мобилизующиеся спонтанно", - добавляет Гарсия-Кальво.

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Наибольшую опасность, по мнению спецслужб, представляют собой побывавшие в зонах конфликтов, "иностранные боевики", а также те, кто был выявлен в Сети для подготовки к следующему шагу - совершения нападения в одиночку.

"В прежние времена нужно было идти на встречу с разными людьми, слушать речи проповедников джихада. Сегодня всего за пять щелчков мыши можно найти пропагандистские книги и пособия по совершению нападения с ножом", - говорит Оливье Кобергс, бывший следователь Федеральной полиции Бельгии и основатель Европейской обсерватории по борьбе с распространением ненавистьи в Интернете.

"Интернет этот процесс ускорил, потому что получить эту информацию стало легко", - добавляет он.

Улица Лас-Рамблас на следующий день после теракта в Барселоне, Испания, 18 августа 2017 года. Santi Palacios/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

Ни у одной из стран ЕС нет гарантий безопасности

"Сейсмические толчки" от войны между Израилем и ХАМАС уже ощущаются в Европе.

Призыв к мировому джихаду политического лидера боевиков, одного из основателей группировки Халеда Мешала заставил европейские города готовиться к худшему.

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"Палестино-израильский конфликт является одним из ключевых повторяющихся элементов джихадистской пропаганды. Он используется для мобилизации сторонников групп, связанных с глобальным джихадом", - говорит Гарсия-Кальво.

"Сегодня нельзя сказать, что какая-либо страна Европейского Союза в безопасности. Хотя есть страны, которые в большей степени подвержены этой угрозе, такие как Франция, Бельгия, Великобритания или даже Испания", - добавляет она.

Европол предупреждает, что процесс радикализации становится всё более децентрализованным и имеет всё более изменчивый характер.

"Рассредоточенные акторы связываются между собой и вдохновляют друг друга, объединяясь на почве недовольства, выходящего за рамки какой-то конкретной идеологии или групповой принадлежности", - поясняет Ян Оп Ген Оорт.

Эксперты указывают на медиа как на средство усиления террористической пропаганды.

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"СМИ сообщают много подробностей о нападавшем и его жизни. Люди видят, что этот человек - такой же, как и все остальные, и хотят пойти по его стопам, потому что отождествляют себя с ним", - говорит Каубергс.

"Именно поэтому мы должны быть очень осторожны в том, чем мы делимся в Интернете, чтобы террористы не превращались в героев, мучеников или святых", - добавляет он.