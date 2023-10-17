Бельгийская полиция ищет застрелившего двух шведов выходца из Туниса

Бельгия и Франция усиливают контроль на границах после нападения в понедельник вечером в Брюсселе. Застреливший двух шведских граждан и ранивший третьего 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л. смог скрыться и все ещё находится на свободе.
Бельгия и Франция усиливают контроль на границах после нападения в понедельник вечером в Брюсселе.
Застреливший двух шведских граждан и ранивший третьего 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л. смог скрыться и все ещё находится на свободе. Нападение произошло после 19 часов по местному (20 по московскому времени) в районе площади Сенклетт, за полтора часа до начала отборочного матча Евро-2024 между сборными Бельгии и Швеции.
Сразу после этого в брюссельском регионе уровень террористической угрозы был повышен до "очень серьёзного" (т.е. почти максимального). Полиция призвала жителей "оставаться дома до тех пор, пока угроза не будет ликвидирована".
Что касается матча Бельгия-Швеция, он был отменен в перерыве. Но в целях безопасности 35 тысяч зрителей на стадионе "Король Бодуэн" задержали более чем на два часа. После стадион эвакуировали, а шведских болельщиков проводили в аэропорт для возвращения на родину.
В социальной сети X (бывший Twitter) премьер-министр Бельгии выразил соболезнования своему шведскому коллеге Ульфу Кристерссону в связи с "трусливым нападением на шведских граждан в Брюсселе". Он призвал к единству в "борьбе с терроризмом".
Соболезнования также выразили председатель Еврокомиссии и президент Франции.