Европейцы вышли на митинги в поддержку Израиля и Палестины

Под лозунгами борьбы с антисемитизмом, с требованием освободить заложников, удерживаемых террористами, и защитить мирное население Сектора Газа на улицы городов вышли европейские граждане.

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Массовые акции прошли в воскресенье в ряде столиц, включая Берлин, где собралось около 10 тысяч демонстрантов.

Перед ними, у Бранденбургских ворот выступил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В своей речи он выразил поддержку действиям Израиля против боевиков ХАМАС.

"Израиль имеет право защищать себя от этого террора, и Германия твердо стоит на стороне Израиля в этом", - заявил он собравшимся, также осудив антисемитские инциденты, число которых в последнее время возросло.

“Невыносимо, что сегодня евреи снова живут в страхе — именно в нашей стране”, - сказал Штайнмайер.

"Сегодня я здесь для того, чтобы показать пример борьбы с антисемитизмом, с ненавистью к Израилю и за разнообразие еврейской жизни в Германии, как и повсюду", - говорит одна из манифестанток.

Длинный обеденный стол накрыли в центре Парижа. За ним не было людей, но на пустых стульях лежали фотографии пленённых боевиками ХАМАС.

Акция за их освобождение во французской столице собрала несколько сотен участников.

Однако большинство воскресных демонстраций было направлено на поддержку палестинского народа. В Брюсселе, по оценкам организаторов, в марше с требованием цитата "положить конец геноциду" приняли участие 40 000 человек. Они призывали прекратить огонь в связи с гуманитарным кризисом в Газе.

Франк Барат, пропалестинский активист:

"Прекращение огня имеет решающее значение, поскольку это останавливает гибель людей. Только тогда мы сможем поговорить о путях решения и том, что делать дальше. Но сейчас нужно остановить гуманитарный кризис в Газе. Должны прекратиться израильские бомбардировки больниц. Надо остановить перемещение сотен тысяч палестинцев на юг Газы, где они также не защищены - это стало явным в последние несколько дней. Сегодня в чрезвычайном порядке мы призываем к прекращению огня".

Протесты распространились и на Австрию. В Инсбруке, Линце, Вене состоялось несколько маршей за мир и акций памяти жертв палестино-израильского конфликта.