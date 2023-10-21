Выжившие в Беэри: "Мы хороним людей каждый час"

By Euronews

В южных районах на границе Израиля с Газой продолжают находить тела убитых бевиками мирных жителей. Репортаж из кибуца Беэри, который подвергся нападению ХАМАС.

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Спустя почти две недели после начала войны с ХАМАС Израиль продолжает перебрасывать войска на юг страны. Разбив лагерь всего в нескольких километрах от сектора Газа, резервисты готовятся к наземному наступлению на палестинский анклав, которое, по выражению министра обороны еврейского государства, неизбежно.

База расположена на окраине печально известного кибуца Беэри с населением чуть больше тысячи человек. Каждый десятый его житель был убит террористами.

Район всё ещё считается подверженным риску нападения. Добровольцы поисково-спасательной организации "Зака" признаются, что до сих пор пребывают в шоке от того, что увидели, войдя в отбитый израильскими войсками населённый пункт.

Поджоги, пытки, изнасилования - свидетельства очевидцев приводят в ужас.

Йоси Ландау, командир южного отделения "Зака":

“В первом доме, в который мы вошли, мы увидели пару - отца и мать со связанными за спиной руками, замученных и лишённых частей тела, пока они были живы. А с другой стороны, в той же позе лежали двое детей - мальчик и девочка шести и семи лет. Их подвергали пыткам посреди стола, за которым сидели террористы и ели".

Рами Голд был в небольшой группе мужчин, которые первыми приняли на себя удар. Они защищали коммуну от боевиков в течение 12 часов, прежде чем туда прибыли израильские военные и вступили в бой. Дом нашего собеседника в числе многих разрушенных. Он знал почти всех убитых жителей.

Рами Голд, житель Беэри:

"Мы хороним людей каждый час на временном кладбище в соседнем кибуце. Здесь хоронить мы не можем".

25% домов в кибуце не подлежат восстановлению. Потребуется немало времени, чтобы спасшиеся смогли вернуться сюда. Больше ста жителей Беэри похищены или числятся пропавшими без вести.

Валери Гориа, корреспондент Euronews:

“Долго оставаться здесь мы не можем. Недалеко от нас слышны взрывы. Но вид этих разрушенных домов, личных вещей, разбросанных среди обломков, просто ошеломляет. В этом районе продолжают находить погибших. Израильские судмедэксперты не сомневаются, что в ближайшие несколько дней будут обнаружены ещё тела жертв нападения".